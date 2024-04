Drumul Național 67C – Transalpina, deszăpezit în ritm alert. Când se deschide

Lucrările de deszăpezire a celui mai înalt drum din România, Transalpina, continuă într-un ritm alert. Utilajele au ajuns cam la jumătatea drumului. Stratul de zăpadă este mult mai redus față de alți ani și se estimează că circulația pe tot tronsonul va fi deschisă până la începutul la 1 mai.

„Zăpada are aproape un metru. Utilajele sunt la limita dintre județele Gorj și Vâlcea“, a spus Cristi Tudor, reprezentantul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova.

O petiție online a fost lansată, prin care se cere redeschiderea circulației până la finalul acestei luni. Asta pentru ca turiștii care vin în zonă, precum și proprietarii de pensiuni, să beneficieze de frumusețea drumului care trece prin cea mai înaltă cotă din țară, în minivacanța de 1 mai.

Unul dintre cele mai importante drumuri turistice din România

Transalpina are o lungime de 150 de kilometri. Pornește din localitatea Bengești Ciocadia, din județul Gorj, și ajunge în Sebeș, județul Alba. Drumul ajunge la o înălțime de 2.145 de metri, în pasul Urdele.

Transalpina este considerat unul dintre cele mai importante drumuri turistice din România. Este preferatul motocicliștilor din toată lumea, care vin an de an pe acest drum.