Echipa de handbal CSM Târgu Jiu a câștigat un meci important pentru evitarea retrogradării

Echipa de handbal CSM Târgu Jiu a câștigat partida disputată miercuri, 15 mai, contra Daciei Mioveni, scor 30-28, la pauză 17-14. Partida a contat pentru etapa a 25-a din Liga Florilor Mol. CSM Târgu Jiu a urcat pe locul 9 în clasament. Alexandra Gavrilă a fost cea mai bună marcatoare a CSM Târgu Jiu, cu 10 goluri. Meciul a marcat și un moment emoționant.

A fost ultima apariție în fața propriilor suporteri a goalkeeperului Ekaterina Dzhukeva, care a anunțat că se va retragere după acest sezon.

Chiar dacă a fost o victorie la două goluri diferență, scor 30-28, CSM Târgu Jiu și-a îndeplinit obiectivul pentru această etapă, reușind să câștige cele 3 puncte puse în joc. Echipa lui Liviu Andrieș și a lui Andrei Enache a urcat pe locul 9 în clasament, cu 30 de puncte acumulate, și este la două puncte distanță de locul 11, care duce la baraj. Prin prisma rezultatelor înregistrate în ultimele etape, lupta pentru evitarea locurilor de baraj se va da până în ultima etapă. Dacia Mioveni și Știința București sunt direct retrogradate, în timp ce HC Zalău nu mai poate evita barajul. CSM Târgu Jiu, Măgura Cisnădie, Corona Brașov și Minaur Baia Mare sunt echipele care vor lupta pentru evitarea ultimului loc, cel care duce la baraj.

Peste 800 de spectatori au venit la Sala Sporturilor să urmărească ultima partida din acest sezon, de pe teren propriu, a handbalistelor noastre.

Suporterii gorjeni au avut parte de un meci frumos, cu multe goluri spectaculoase, mare parte dintre acestea fiind reușite de Alexandra Maria Gavrilă. Coordonatorul de joc al echipei noastre a marcat 10 goluri în poarta Mioveniului și a depășit granița de 100 de goluri marcate în această ediție de Liga Florilor. Cu cele 107 goluri marcate, Maria Gavrilă este pentru al doilea an consecutiv cea mai bună marcatoare a CSM Târgu Jiu în Liga Florilor.

Gilda Simao a contribuit din plin în această seară la spactacolul handbalistic din Sala Sporturilor, dar și la victoria CSM Târgu Jiu. Jucătoarea angoleză a reușit 7 goluri în poarta Mioveniului și s-a dovedit a fi o achiziție inspirată pentru gruparea gorjeană.

„Este un sezon bun spre foarte bun“

Liviu Andrieș, antrenorul principal al CSM Târgu Jiu, a spus că victoria a fost mai facilă față de cum o arată rezultatul: „Știam că nu vor fi probleme. Într-adevăr, scorul reflectă ca și cum am fi avut emoții, dar am avut opt goluri, am încercat să bag toate jucătoarele, să aibă minute. E clar că se simte lipsa jocului la anumite jucătoare, dar asta este, trebuie să fie un semnal de alarmă pentru ele, în primul rând. Ca evoluție este victorie, este ce ne-am propus, să luăm încă trei puncte, să le punem în clasament. Din păcate, trebuie să trăim până în ultima etapă emoțiile acestui final de campionat. Nu e niciun trial la aceste ultime etape, le știm pe fete, le știm calitățile, le știm pe fiecare în parte ce pot și ce nu pot. Referitor la acest sezon, cred că, ținând cont de ceea ce am realizat anul acesta, ținând cont că am participat în grupele unei cupe europene, ținând cont că am făcut 30 de puncte în campionat, din punctul meu de vedere este un sezon bun spre foarte bun. Puteam să avem mai multe puncte, într-adevăr, dar trebuie să ne vedem lungul nasului. Până la urmă, trăgând linie după acest sezon, încă o dată pot să spun că sunt mulțumit de ceea ce ceea ce am realizat în acest an. Spun eu că e un an deosebit pentru pentru noi ca echipă și pentru publicul spectator, care a fost prezent la toate meciurile și le mulțumim pe această cale că au fost alături de noi și ne-au susținut”.

„Pentru noi va fi o pierdere uriașă“

Liviu Andrieș a vorbit și despre retragerea goalkeeperului Ekaterina Dzhukeva: „Ce cuvinte mai avem de spus despre Katy? Toată lumea a fost mulțumită și a aplaudat-o la scenă deschisă. Katy pentru noi a fost îngerul păzitor. Cred că, în mare măsură, i se atribuie toate rezultatele pe care le-am avut. Bineînțeles, nu le uităm nici pe celelalte fete, dar știm ceea ce a făcut Katy la fiecare meci, având peste 15, 17, 18 intervenții. Pentru noi va fi o pierdere uriașă. Îi mulțumim din suflet! Eu, ca antrenor, îi mulțumesc din suflet pentru ceea ce a făcut pentru noi, ca echipă. Sunt convins că și finanțatorii noștri i-au mulțumit și îi vom mulțumi toată viața pentru ceea ce a făcut, pentru că e clar că ea a fost unul dintre oamenii de bază ai acestei echipe și jos pălăria pentru ea! Orice om important și de calitate este greu de înlocuit. Competiția viitoare ne va arăta dacă vom găsi soluții pentru înlocuirea ei. Vom vedea ce se va întâmpla. Eu sper să-i ducem dorul doar din punct de vedere omenesc și sufletește, nu și din punct de vedere sportiv, să reușim să găsim soluții. E clar că va fi destul de greu”.