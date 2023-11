Care e stadiul celor trei centuri ocolitoare din Gorj

Se demarează proiectele pentru cele trei centuri ocolitoare din Gorj menite să reducă ambuteiajele. Acestea sunt finanțate de Uniunea Europeană, prin Ministerul Transporturilor. Este vorba despre centurile localităților: Bălești, Bumbești Jiu și Motru. Toate cele trei localități reprezintă porți de intrare în Municipiul Târgu Jiu, respectiv județul Gorj.

Președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, anunță că s-au găsit soluțiile pentru traseele pe care le vor parcurge cele trei centuri ocolitoare și urmează realizarea documentațiilor.

„Am acceptat oferta lansată de Ministerul Transportului pentru a realiza, prin protocol, trei centuri ocolitoare în trei localității identificate de Comisia Europeană ca fiind necesare pentru a fi evitat traficul rutier aglomerat. Vom demara procedurile de achiziție, săptămâna viitoare, pentru studiul de fezabilitate al centurii ocolitoare pentru comuna Bălești. Vom evita imobilele, mergem pe zonele de extravilan, astfel încât să nu afectăm proprietățile oamenilor. Am discutat cu primarul Mădălin Ungureanu și sperăm ca anul viitor să mergem la pachet cu faza de proiectare și execuție. De asemenea, am discutat cu domnul Bobaru, de la Bumbești Jiu, am stabilit traseul și vrem să evităm zona de Parc Natural Defileul Jiului și natura 2000, conturul final cred că va evita și zona locuită. Și la Motru, împreună cu domnul Morega, am stabilit de comun acord că se va merge cu un drum larg, de patru benzi , care va traversa municipiul Motru, pe traseul drumului național, altă variantă nu există. Au fost experți care au stabilit ca fiind o variantă viabilă. Exproprieri vor fi doar la Bălești și Bumbești Jiu, terenuri extravilane, evităm cât mai mult terenul intravilan.”

Președintele Consiliului Județean Gorj a mai declarat că lucrările ar putea demara în semestrul II al anului 2024.