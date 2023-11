Deputat: „Ceea ce am promis la întâlnirea cu ministrul Muncii și sindicatele, asta am realizat!”

Liderii de sindicat din sidicatele reprezentative din CE Oltenia au obținut ce și-au dorit! Deputatul PSD Gorj, Mihai Weber, a declarat că tot ce s-a promis oamenilor cu privire la noua lege a pensiilor a fost realizat. Există și voci care s-au declarat dezamăgite, pentru că și-au dorit mai mult, sperând în promisiunile anumitor politicieni.

„Ceea ce am promis la întâlnirea cu ministrul Muncii și sindicatele, asta am realizat! Am promis că vor fi menținute domeniile mentenanță, asimilate și reducerea vârstei de pensionare cu 13 ani. Asta am promis prin glasul liderilor de sindicat și asta am realizat! Despre alte lucruri, alte beneficii și alte capitole nu am avut nicio discuție. Într-adevăr, ieri, în Comisie, au venit doi lideri de sindicat că ei mai vor ceva, dar eu spun, încă o dată, că tot ce s-a promis în coaliție a fost rezolvat. Ne-am ținut de promisiune!”, a declarat deputatul Mihai Weber.

În ceea ce privește acuzele lansate în spațiul public de alți lideri politici, Mihai Weber, susține că sunt lansate în baza unor promisiuni false făcute oamenilor.

„Ei au promis diverse lucruri nu s-au ținut de cuvânt. Este discuția avută de ei. Toate amendamentele depuse de Miruță și Iordache, toate au fost respinse. În fața oamenilor, PSD a venit cu acele promisiuni la solicitările lor, am discutat, am promis și am rezolvat!”.