Despăgubirile acordate senatorului Iordache, în vizorul DNA

Despăgubirile în valoare de 7,8 milioane de lei primite de către o societate a familiei senatorului Ion Iordache, președintele PNL Gorj, pentru sacrificarea porcilor mistreți pe care-i deținea într-un complex de vânătoare, fac obiectul unei cercetări din partea Direcției Naționale Anticorupție.

Atât fostul, cât și actualul director al Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Gorj au fost chemați la DNA, să dea declarații în acest dosar penal. Sorin Ștefănescu, fostul director al DSVSA Gorj, nu a vrut să comenteze:„Nu pot să comentez în niciun fel. Sunați-l pe domnul director. Nu pot să vă dau niciun de fel informații. Comunicarea la nivelul instituției noastre o face domnul director“.

Constantin Robert Gorcea, actualul director al DSVSA Gorj, susține că nu a fost informat de existența unui dosar la DNA: „Nu am fost chemat nicăieri. Probabil că este deschis un dosar. Sunt anumite bârfe și informații care circulă, dar nu știu exact. Eu am fost cel care am semnat despăgubirea și a dat banii. Care e problema? Despăgubirile au fost acordate în baza unei hotărâri judecătorești definitive. Era un dosar de executare silită pe rol, iar conturile DSV erau blocate. Am cerut suma și a fost acordată. Nu cunosc cu certitudine dacă a fost deschis acest dosar penal. Probabil că a fost deschis în urma unor plângeri“.

De ce s-a refuzat acordarea de despăgubiri către firma lui Iordache

Combaterea pestei porcine în România se face prin uciderea porcilor din focare, pentru a nu se extinde boala. Proprietarii primesc despăgubiri.

Sorin Ștefănescu a refuzat să achite despăgubiri firmei lui Ion Iordache, pentru că legislația în vigoare nu prevedea acordarea acestora în cazul porcilor mistreți, astfel că societatea a acționat în judecată instituția. Instanța de judecată a dat câștig de cauză familiei Iordache și a obligat instituțiile să-i achite despăgubiri pentru porcii mistreți uciși.

Iordache: „Le-am demonstrat că am dreptate“

Senatorul Ion Iordache a spus, pentru Antena 3, că instanța de judecată i-a dat dreptate și că cei responsabili trebuie să răspundă: „Nu am obținut eu aceste despăgubiri, ci firma care a fost păgubită. Am făcut un demers împotriva instituțiilor statului când eu eram administrator și s-a dovedit că statul a încercat să păgubească o societate comercială și nu numai. Pentru asta a trebuit să plătească și pentru asta vor plăti și cei care sunt vinovați“.

Cine sunt adevărații vinovați și dacă vreunul dintre directori nu a reprezentat cum trebuie instituția va stabili DNA-ul. Ce trebuie, însă, amintit este faptul că, așa cum scriam la sfârșitul anului trecut, fostul director Ștefănescu a fost eliberat din funcție după ce a refuzat să despăgubească firma familiei Iordache și a fost înlocuit cu Gorcea, cunoscut ca apropiat al lui Iordache.