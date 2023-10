Doi meșteri din Gorj, la un mare târg din Capitală

Doi meșteri populari din județul Gorj au participat la „Târgul de B(oierit)“, organizat de Muzeului Național al Țăranului Român.

„Bucuroși și recunoscători pentru invitația Muzeului Național al Țăranului Român de a participa la Târgul de B(oierit), ce s-a desfășurat în perioada 7-8 octombrie 2023.

Din partea instituției noastre, la această manifestare de promovare şi conservare a culturii tradiţionale româneşti din ţară, au participat Filomela Tiștere și Claudia Drăghescu. Meșterii populari și-au expus cele mai valoroase obiecte confecționate exclusiv manual și doar după metode și cu modele tradițional românești“, au transmis reprezentanții Școlii Populare de Artă Târgu Jiu.

Una dintre puținele țesătoare care mai activează în județul Gorj

Filomela Tiştere, din localitatea gorjeană Tismana, este una dintre puținele țesătoare care mai activează în județul Gorj. Aceasta practică acest meșteșug de la vârsta de 12 ani.

Filomela este angajată a Școlii Populare de Artă Târgu Jiu și îi învață pe copiii din comunitatea ei acest meșteșug tradițional.

„Ca orice copil, am început să țes în joacă. Am văzut o vecină care lucra și mi-a plăcut ceea ce făcea. Am vrut să învăț, ca să fac lucruri la fel de frumoase și așa am început, după care mama a văzut că îmi place și m-a învățat tainele acestui meșteșug“, a povestit meșterul popular pentru adevarul.ro.

De la măicuțele de la Mănăstirea Tismana a învățat cromatica și alte tehnici de vopsire.

Cu timpul, pasiunea a devenit o meserie. Filomela Tiștere deține un atelier în Tismana, unde își desfășoară activitatea, iar cei care doresc să admire și să achiziționeze țesături tradiționale sunt așteptați să-i treacă pragul.