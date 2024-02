Dosar penal, după ce a fost găsit pozitiv la drug test

Un tânăr din Motru, care conducea un autoturism prin municipiu, a fost testat pozitiv la drug test, fiindu-i întocmit dosar penal.

„În noaptea de 23/24 februarie a.c., polițiști din cadrul Poliției Municipiului Motru au depistat în flagrant delict, un localnic, de 18 ani, în timp ce conducea un autoturism, pe Calea Tismanei, din Motru, fiind sub influența substanțelor psihoactive, fapt rezultat în urma testării cu aparatul drug test, care a indicat o valoare pozitivă la consumul de astfel de substanțe. Conducătorul auto a fost transportat la spital, în vederea recoltării probelor biologice, pentru stabilirea cu exactitate a substanțelor consumate. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a unor substanțe psihoactive”, a transmis Inspectoratul de Poliție al Județului Gorj.