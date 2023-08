Echipamente și aparate tip drug test, achiziționate de CJ Gorj pentru poliție și jandarmerie

Consiliul Județean Gorj va achiziționa, la solicitarea Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, șase aparate de tip Drager Drug Test, precum și echipamente necesare în activitatea de prevenție și intervenție. Echipamentele vin în completarea celor cinci achiziționate anul trecut, în decembrie, de către CJ Gorj și predate reprezentanților IPJ Gorj. De asemenea, ca urmare a solicitării Inspectoratului Județean de Jandarmi „Tudor Vladimirescu” Gorj, vor fi achiziționate materiale și echipamente necesare în activitatea de intervenție în valoare de peste 221.000 de lei.

Președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, a precizat că solicitarea celor două instituții a fost înaintată către Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (ATOP), iar sumele necesare achizițiilor, de aproximativ 460.000 de lei pentru IPJ Gorj și de aproximativ 221.000 de lei pentru Inspectoratul Județean de Jandarmi, vor fi supuse aprobării în ședința de săptămâna viitoare.

„Vom achiziționa echipamentele la solicitarea reprezentanților Inspectoratului de Poliție și al Inspectoratului de Jandarmi. Am discutat acest lucru și cu președintele ATOP, cu domnul Ion Rușeț, iar săptămâna viitoare, la ședința de consiliu, vom supune aprobării hotărârea pentru sumele necesare achizițiilor. Noi am avut, prin intermediul ATOP, o colaborare foarte bună cu cele două instituții și la finalul anului trecut, în decembrie, în urma unui demers asemănător, am achiziționat echipamente și consumabile necesare în activitatea de prevenție în valoare de 408.000 de lei, pe care le-am predat Inspectoratului de Poliție al Județului Gorj. Aparatele Drug Test sunt, cu siguranță cele mai importante”, a subliniat președintele CJ Gorj.

Dotări pentru criminalistică și structurii de acțiuni speciale

Potrivit solicitării înaintate, alături de cele șase aparate drug test și kit-urile aferente, va mai fi achiziționat și un sistem complet stereomicroscop, pentru activitatea criminalistică de laborator, în valoare de 90.000 de lei, o dronă precum și 22 de echipamente specifice structurii de acțiuni speciale respectiv costume complete de intervenție pentru vară și iarnă.

Echipamente de 221.000 de lei pentru jandarmi

În ceea ce privește dotările pentru Inspectoratul Județean de Jandarmi, acestea constau în echipamente foto-video, respectiv aparate foto, camere cu termoviziune, precum și materiale pentru derularea activității de intervenție, respectiv căști de protecție, hamuri, carabiniere și echipament pentru rapel, ținute de protecție, căști pentru comunicații sau rampe cu semnalizare acustică și luminoasă. Valoarea totală a acestora, potrivit adresei IJJ Gorj, este de 221.130,58 lei.