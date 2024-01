Gata CCM-ul la un prestator al CEO

Sindicatele și administrația din cadrul Minprest Serv SA Rovinari, prestatorul de servicii al Complexului Energetic Oltenia (CEO), au finalizat negocierile pentru noul Contract Colectiv de Muncă.

Două bonusuri importante au fost obținute de sindicaliști, în urma discuțiilor. Primul de referă la majorarea valorii tichetelor de masă și al doilea la creșteri salariale.

„Am finalizat negocierile pentru noul Contract Colectiv de Muncă de la Minprest Rovinari. Am ieșit pe plus. Este o creștere de 10 lei la fiecare tichet de masă. De acum încolo valoarea unui tichet de masă va fi de 25 de lei, în loc de 15 lei. De asemenea, am negociat și majorări salariale, având în vedere inflația. Creșterile salariale sunt între 300 și 700 de lei, în funcție de calificare. Toate majorările se vor acorda din acest an.”, a declarat Cosmin Bivolaru, liderul de sindicat din Minprest Serv Rovinari.