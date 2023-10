Ministrul Burduja, la Bruxelles: „Am susținut ferm că nu putem renunța la producția de energie electrică pe bază de cărbune fără a pune altceva în loc”!

Ministrul Energiei a plecat ieri de la Bruxelles, după ce spune că a prezentat dorința României de a nu renunță la energia de cărbune fara o alternativă. Sebastian Burduja susține că discuțiile pe acest subiect se vor purta, de azi, la nivel tehnic.



„Uniunea Europeană reprezintă cea mai mare șansă de dezvoltare pentru România. Avem datoria să apărăm interesele românilor și să respectăm regulile clubului select în care am fost acceptați din 2007. Cu aceste gânduri am venit la Bruxelles, unde ieri și astăzi am avut un maraton de întâlniri. Concluzia generală: sprijin și deschidere din partea Comisiei Europene față de toate temele ridicate. Este și o promisiune îndeplinită: am spus că voi veni aici în luna octombrie pentru discuții directe legate de viitorul mineritului în Gorj și Hunedoara”, a transmis ministrul.

Burduja susține că a avut întrevederi individuale cu 4 comisari europeni: Kadri Simson, comisar pentru energie; Wopke Hoekstra, comisar pentru politici climatice; Adina Vălean, comisar pentru transporturi; și Didier Reynders, comisar pentru justiție și concurență și cu Celine Gauer, care coordonează PNRR la nivel european.



„Importanța pe care România o acordă sectorului energetic este recunoscută și susținută la nivel european. Legat de PNRR, am expus eforturile noastre de a îndeplini toate jaloanele la timp, inclusiv accelerarea reformelor și investițiilor. Vom ține pedala de accelerație apăsată la maxim. Cele mai complexe discuții au vizat perspectivele exploatării cărbunelui în Valea Jiului și la Complexul Energetic Oltenia. Am căutat soluții echilibrate și am găsit deschidere pentru dialog, pe baza unor argumente concrete. Transelectrica va face pe parcursul următorului an un studiu de adecvanță a sistemului energetic național, care ne va furniza datele necesare pentru continuarea negocierilor cu Comisia Europeană. Am susținut ferm că nu putem renunța la producția de energie electrică pe bază de cărbune fără a pune altceva în loc. Discuțiile vor continua la nivel tehnic”, mai menționat ministrul Energiei.