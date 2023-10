Peste 300 de gorjeni au fost depistați cu hepatită în cadrul unui program pilot

317 persoane din județul Gorj au fost depistate pozitiv la infecția cu virusurile hepatitice B sau C, iar 250 dintre acestea s-au prezentat deja la Centrul de Prevenție pentru diagnostic și tratament.

În cadrul Campaniei de testare pentru hepatitele virale din programul LIVE(RO)2-SUD derulate în județul Gorj au fost testate 10.436 de persoane, dintre care 317 au avut rezultat pozitiv la infecția cu virusurile hepatitice B sau C.

„Prevalență record de 3,04% a virusurilor hepatitice B și C. Din totalul pacienților depistați pozitiv, 232 sunt infectați cu virusul hepatitic B (2,22%) prevalență raportată la subiecții testați și 85 sunt infectați cu virusul hepatitic C (0,81%). Un pacient a fost depistat cu ambele infecții, B+C. Cu o prevalență generală de 3,04% la infecțiile virale cu virusurile hepatitice B și C, județul Gorj este singurul din zona de acoperire a proiectului LIVE(RO)2-SUD cu o prevalență de peste trei procente. Persoanele depistate pozitiv nu își cunoșteau condiția și, prin urmare, puteau transmite virusul în comunitate fără voia lor“, se arată într-un comunicat de presă.

Campania de testare din județul Gorj a fost lansată în luna martie 2023 și s-a încheiat în luna septembrie 2023, derulându-se prin intermediul celor 46 de cabinete de medicină de familie afiliate, sub coordonarea managerului de proiect Liliana Gheorghe, profesor de

Gastroenterologie și Hepatologie la UMF Carol Davila București, Institutul Clinic Fundeni. În derularea campaniei a fost deosebit de important sprijinul autorităților publice locale și al Asociației Române Anti-Sida (ARAS), partener în cadrul proiectului. Dintre pacienții depistați, 250 au beneficiat de investigații medicale de specialitate și analize medicale în cadrul Centrului de Prevenție înființat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova sau în cadrul Caravanelor Medicale organizate în teritoriu.

Mai multe cazuri de hepatită B în rândul bărbaților

„Din cele 10.436 de persoane testate, 65% provin din medii vulnerabile, aproape 58% au domiciliul în mediul rural, iar 8% au diverse alte vulnerabilități sociale sau ocupaționale. În mediul urban au fost testate 4.403 de persoane, dintre care au fost depistate 100 (2,27% prevalență) având infecția cu virusul hepatitic B și 29 cu virusul hepatitic C (prevalență 0,66%). În mediul rural au fost testate 6.033 de persoane și depistate pozitiv 185, dintre care 132 cu virusul hepatitic B (prevalență 2,19%) și 56 cu virusul hepatitic C (prevalență 0,93%). De remarcat că pentru județul Gorj datele de prevalență generală, raportate la populația testată în acest proiect, evidențiază prezența mai mult decât dublă a virusului hepatitic B comparativ cu virusul hepatitic C.

Prevalență mai mare la hepatită B în cazul bărbaților și la hepatită C în cazul femeilor.

Raportat la testările efectuate de către medicii de familie în acest județ, se observă că în rândul femeilor prevalența generală este de 2,96% (195 de persoane depistate pozitiv din 6.593 testate) și, de această dată, semnificativ mai mare în cazul infecției cu virusul B, respectiv 2,08%, (137 de persoane depistate pozitiv) față de 0,88% (58 persoane depistate pozitiv) în cazul infecției cu virus hepatitic C. În ceea ce privește bărbații, prevalența generală este de 3,17% (122 de pacienți depistați din 3.843 de persoane testate). Infecția cu virusul hepatitic B este mult mai crescută decât cea cu virusul hepatitic C, diferențele fiind semnificative. Astfel, au fost depistați 95 de pacienți având virusul hepatitic B (2,47%), față de numai 27 cu virusul hepatitic C (0,70%)“, se mai arată în comunicatul de presă.

Cele mai multe cazuri în segmentul de vârstă 25-54 de ani

Hepatita B este mai întâlnită în segmentul de vârstă 25-54 de ani, hepatita C mai frecventă în categoria de vârstă +54. În ceea ce privește situația pe categorii de vârstă, în rândul populației active din segmentul 25-54 de ani infecția cu virusul hepatitic B este semnificativ mai frecventă decât în restul categoriilor de vârstă, chiar și cu un punct procentual comparativ cu prevalența în rândul persoanelor peste 54 de ani. În rândul populației active au fost depistate 150 de persoane cu virusul hepatitic B (2,98% prevalență) și 18 cu virusul hepatitic C (0,36%) din totalul celor 5.032 de persoane testate din această categorie de vârstă. „În rândul populației peste 54 de ani, observăm un procent mai mic în cazul persoanelor infectate cu virusul B, respectiv 82 de persoane (prevalență 1,66%), dar o prevalență crescută în cazul hepatitei C, respectiv 66 persoane infectate cu virusul hepatitic C (prevalență 1,34%). Doar 476 de persoane din categoria de vârstă 18-25 de ani au fost testate, iar veștile sunt îmbucurătoare: nu a fost depistat niciun pacient cu virusul hepatitic B, acest lucru indicând un succes al campaniei naționale de imunizare prin administrarea vaccinului la naștere și a dozelor de rapel în primul an de viață începând cu anul 1995. Deși nu există imunizare împotriva virusului hepatitic C, o singură persoană cu vârsta sub 25 de ani a fost depistată pozitiv“, se mai arată în comunicat.

Toate datele obținute în cadrul programului de testare sunt introduse în primul Registru Național de Hepatite (Sistemul Electronic de Evidență a Screeningului), care are deja în evidență peste 320.000 de persoane testate în urma derulării proiectelor LIVE(RO)2-SUD și LIVE(RO)2-EST.

Programul de screening este unul pilot, implementat de Institutul Clinic Fundeni în parteneriat cu Asociația Română Anti-SIDA și cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Prin proiectul ”LIVE(RO)2-SUD: Program regional de prevenire, screening și diagnostic al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C”, care se apropie de final, a fost realizat screening populațional în două regiuni de dezvoltare, mai precis Sud-Vest Oltenia și Sud-Muntenia. Programul de screening s-a derulat etapizat, în perioada 2021-2023, în toate cele douăsprezece județe aparținând celor doua regiuni de dezvoltare: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea.