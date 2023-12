Planuri pentru 2024, la Bălănești

Anul 2024, așteptat cu optimism de primarul comunei Bălănești, Ovidiu Pungan. După o perioadă grea în care șantiere au stat mai mult închise, în 2023 autoritățile au reușit să finalizeze o parte din investițiile demarate în comună. Cele încă în lucru, vor fi recepționate în 2024.

„Anul 2024 trebuie întâmpinat cu bucurie. Anul 2023 a fost un an zbuciumat dar am reușit să finalizăm o parte din investițiile demarate în comuna Bălănești. Ce nu am reușit, le vom finaliza în 2024. Suntem încrezători ca proiectele ce vor duce la dezvoltarea localității vor fi finalizate. Avem pregătite și noi proiecte prin atragerea de fonduri europene sau guvernamentale, cu termene de execuție mai mici ce vor fi finalizate într-un timp mai scurt”, a transmis Ovidiu Pungan.