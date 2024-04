Șase salvamontiști gorjeni, la un exercițiu de salvare în condiții extreme

Șase salvatori montani din cadrul Serviciului Salvamont al Consiliului Județean Gorj participă în perioada 2-5 aprilie la un exercițiu de salvare pe timp de iarnă și în condiții extreme, organizat de către Salvamont România și Salvamont Sibiu, în zona Bâlea, masivul Făgăraș.

„Pentru omogenizarea și compatibilizarea salvatorilor în timpul acțiunilor de salvare echipa de șase salvamontiști gorjeni a fost alcătuită din 3 salvamontiști cu vechime în activitate și mare experiență și 3 salvamontiști, cei mai tineri și nou intrați in cadrul serviciului.

Temele abordate in cadrul acestei acțiuni de pregătire abordează întreaga gama de intervenții specifice in zona montană înaltă , respectiv:

– deplasarea pe schiuri de tură, mersul pe colțari și folosirea pioletului;

– amaraje utilizate pe timp de iarna;

– organizarea intervenției în cazul producerii unei avalanșe ;

– salvarea din abrupt, utilizând lansarea, elevarea și pendulul.

– recuperarea și transportul accidentaților in zona de abrupt“, se arată într-un comunicat al Salvamont Gorj.