ȘOCANT Garda Forestieră Vâlcea a relocat ursoaica ucigașă în Polovragi, spune primarul. Acum „se face că plouă”

Ursoaica cu doi pui ce a dat iama într-o turmă de capre din comuna gorjeană Polovragi continuă să coboare în sat, dar autoritățile competente ridică din umeri sau tac cu desăvârșire. Primarul Gheorghe Epure spune că Garda Forestieră Vâlcea, care a relocat-o în zonă, nu numai că nu s-a interesat de ea, dar nici nu răspunde adresei oficiale trimisă de primărie. Mai mult, medicii veterinari refuză să tranchilizeze animalul sălbatic ce pune în pericol viața oamenilor și a animalelor din comună, iar administratorii fondului de vânătoare, deși au fost contractați pentru a proteja comunitatea, vin cu mâinile goale, neînarmați.

Primarul comunei Polovragi este indignat de indiferența celor de la Garda Forestieră Vâlcea, care are jurisdicție și în județul Gorj, în condițiile în care instituției i-ar aparține decizia de a reloca în zonă, din altă parte, ursoaica cu pui ce a atacat, zilele trecute, o gospodărie din comună, omorând mai multe capre și a continuat să vină-n sat nopți la rând. Epure spune că pericolul e foarte mare, în continuare: „Ursoaica cu pui a venit în satul Polovragi, cătunul Valea Verde, și a omorât capre dintr-o gospodărie, după care a revenit cinci nopți la rând, iar riscul ca alte animale și chiar oameni să-i cadă pradă este foarte mare. Garda Forestieră Vâlcea a luat decizia să reloce ursoaica la noi în zonă, nu știu cine, inspectorul șef, sau adjunctul, iar când aceasta a atacat ei n-au venit. Am constituit echipa de intervenție, au venit ISU, Jandarmeria, asociația care administrează fondul de vânătoare, ei n-au venit.”

„Se vorbește că eu am cerut să fie aduși urși în Polovragi…”

Nu se știe, cu siguranță, dacă apropierea alegerilor locale este cauza pentru care au apărut intoxicări, dar primarul Gheorghe Epure spune că a aflat că sunt voci care spun că el ar fi cerut să fie relocați urși în comună: „Se vorbește că eu am cerut să vină urșii în Polovragi. Cum să fac așa ceva?! Asta în condițiile în care am condus continuu echipa de intervenție, am făcut adresă la toate instituțiile, pentru a se afla ce urși sunt relocați în Polovreagi, am cerut să mi se comunice cine a luat decizia și am cerut să fiu notificat în astfel de cazuri. Cum să cer eu să fie aduși urși urbani, care nu numai că nu se tem de oameni ci chiar îi atacă?!”

Ceea ce trebuie precizat, este faptul că șefii Gărzii Forestiere Vâlcea, inspectorul șef Gheorghe Poenaru și directorul Direcției Implementare și Avize, Eugen Simionescu, au legături cu PNL, iar primarul comunei Polovrgi este membru PSD, deci ar putea fi și în asta o explicație a situației de față.

„Paznici de vânătoare fără permis de vânătoare”

O altă mare nemulțumire a primarului Gheorghe Epure este aceea că, deși plătește Asociația Clubul de Vânătoare Spartacus, care este administratorul fondului de vânătoare din comună, paznicii de vânătoare vin „să protejeze comunitatea” cu mâinile goale: „Am făcut contract, că așa prevede legislația, în astfel de cazuri, cu administratorii fondului de vânătoare, să protejeze populația, pentru că urșii au început să coboare în sate de mai bine de șase luni. Îi plătesc din iunie 2023, cu 1700 lei pe lună (ar trebui să-mi dea banii înapoi Ministerul Mediului, dar nu mi i-a dat), iar ei vin cu mâinile goale, neînarmați. Unii paznici de vânătoare nu au permis de port armă, alții au permisul suspendat. Tot ei mi-au confirmat, verbal, că și-au dat acordul pentru relocarea urșilor în Polovragi, dar eu vreau răspunsuri oficiale, vreau transparență.”

„Veterinarii nu vor să tranchilizeze ursoaica”

Primarul de la Polovragi spune că a cerut relocarea în altă parte a ursoaicei, deși a fost declarată periculoasă și ar putea fi împușcată, dar nu ia nimeni nici o decizie. Relocarea, se pare, nu se va face, pentru că nici un medic veterinar nu vrea să facă tranchilizarea: „Am vorbit cu trei medici veterinari, au spus că nu pot să-și asume să tranchilizeze ursoaica în timp ce umblă liberă, pentru că nu pot aprecia greutatea ei și nici cantitatea exactă de tranchilizat ce trebuie folosită, așa că au refuzat” a declarat Epure.

După cum se vede, e un cerc vicios, din care pare că nu se poate ieși, iar riscul de pierderea de vieți omenești este foarte mare.