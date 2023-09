Filmul „Libertate“ despre Revoluția din decembrie 1989, în avanpremieră la Târgu Jiu. Au fost prezenți regizorul Tudor Giurgiu, actorii Toma Cuzin și Alexa Calangiu

Reputatul regizor Tudor Giurgiu, actorii Toma Cuzin și Alexa Calangiu au fost prezenți miercuri seara la Cinematograful „Sergiu Nicolaescu“ din Târgu Jiu, la avanpremiera filmului „Libertate“, care prezintă un episod real al evenimentelor din decembrie 1989, care a avut loc în Sibiu, unde aproape 100 de persoane au murit.

Lucrătorii de Securitate și de Miliție din oraș, precum și oameni nevinovați de pe stradă au fost luați și arestați sub acuzația că sunt teroriști. Ei au fost ținuți într-un bazin de înot mai bine de o lună de zile. Scenele sunt deosebit de intense și reale. Acestea au fost filmate în Brăila.

Cel mai important film realizat de Tudor Giurgiu

Regizorul Tudor Giurgiu a mărturisit că o parte din familia sa provine din Târgu Jiu. El a povestit că este cel mai important film pe care l-a realizat și că doar procesul de documentare a durat doi ani de zile, iar întregul film a fost realizat în cinci ani. Regizorul a spus că a discutat față în față cu multe din persoanele reale care se regăsesc în film: „Nu știam toată situația această ciudată de la Sibiu. Am primit din întâmplarea să citesc ceva și am aflat povestea bazinului, iar atunci am zis că este un film aici și că trebuie să-l facem. Au urmat doi ani de lucru pe subiect de documentare, de întâlniri. Am încercat să ascut toate părțile care nici acum nu se pun de acord, nici cine a tras, nici cine e de vină. Armata spune că Securitatea și Miliția, iar ceilalți spun invers, dar trauma rămâne. Familii întregi rămase fără copii sau oamenii care au murit total din întâmplare, soldați uciși de alți soldați și o traumă foarte prezentă în oraș“.

Filmul poate fi văzut în toate cinematografele din data de 6 octombrie.