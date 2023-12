Buget pentru analize lunare la Termocentrala de la Chișcani

Sucursala Electrocentale de la Chișcani, din cadrul Complexului Energetic Oltenia, va beneficia de fonduri pentru efectuarea unor analize de mediu. În acest sens este nevoie de efectuarea de analize de laborator pentru determinarea concentrației de azot total în apele uzate deversate în fluviul Dunărea în anul 2024 pentru Sucursala Electrocentrale Chișcani.

Un operator autorizat va fi desemnat să analizeze câte o analiză lunar timp de 12 luni. Sucursala Electrocentrale de la Chișcani, județul Brăila, deversează apele uzate într-un canal administrat de Electrocentrale Grup. Vor fi prelevate probe pentru determinarea azotului total. Vor fi întocmite și rapoarte de încercare. Analizele sunt obligatorii pentru a respecta Autorizația de gospodărire a apelor emisă pentru Termocentrala de la Chișcani, deținută de Complexul Energetic Oltenia.

Complexul Energetic Oltenia(CEO) continuă să investească într-o termocentrală care nu produce nimic. După ce inițial anunțase că o va vinde, în momentul de față administrația Complexului Energetic Oltenia continuă să finanțeze Sucursala Electrocentrale de la Brăila. Este vorba deTermocentrala pe gaze naturale de la Chișcani. Aceasta a fost preluată cu peste un deceniu de Complexul Energetic Oltenia în contul unor creanțe care erau de recuperat. Nu a produs niciodată vreun megawat cu toate că s-a spus că are două grupuri pe gaze naturale complet modernizate. Deși nu a produs și nu produce vreun beneficiu, ci numai pierderi, Termocentrala de la Chișcani primește în continuare fonduri.

Sucursala de la Brăila a fost preluată de Complexul Energetic Oltenia în anul 2013, în contul unor creanțe pe care le avea de recuperat de la Electrocentrale Grup SA. Creanțele au fost de 30 de milioane de lei, iar Complexul Energetic Oltenia a mai și achitat o sumă de bani în plus, respectiv un rest de plată peste creanța de 30 de milioane de lei. Ani de zile, grupurile pe gaze naturale de la Chișcani nu au adus nicun fel de beneficii companiei. Din contra, au fost cheltuite milioane de lei an de an cu salariile și cu alte taxe.