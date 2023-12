Buget pentru încălzirea spațiilor de lucru la CEO

Complexul Energetic Oltenia achiziționează rezistențe electrice și aparate de încălzit pentru subunitățile miniere. Beneficiar va fi Sucursala Minieră din CEO.

Bugetul pentru a cumpăra aparate pentru încălzirea spațiilor de lucru este de aproape 80.000 de lei. Livrarea echipamentelor se va face în maximum 30 de zile de la lansarea comenzii, începând cu această săptămână.

Carierele miniere care au nevoie de radiatoare pentru spațiile de lucru sunt: UMC Roșia Peșteana – sector Roșia, UMC Jilț – sectoarele Jilț Nord și Jilț Sud, UMC Motru – sectoarele Lupoaia și Roșiuța. Conform Complexului Energetic Oltenia, aparatele vor fi cumpărate pentru a asigura agent termic în cabinele utilajelor de mare capacitate și în diferite încăperi din subunități. În acest fel, se asigură creșterea fiabilității instalațiilor electrice din componența utilajelor miniere. De asemenea, sunt mii de angajați ai ComplexuluI Energetic Oltenia care lucrează în are liber. Aceștia au nevoie ca, periodic, să intre în spații încălzite și să consume ceai cald. În acest fel, se asigură protecția angajaților. De asemenea, sunt și zone unde trebuie să fie asigurate anumite temperaturi, pentru ca utilajele să poată funcționa în condiții optime. Cele mai mari probleme legat de asigurarea încălzirii sunt în subunitățile miniere. Aici sunt foarte mulți mineri care activează în producție și care, multe ore, lucrează în frig. De la an la an, intervine uzura echipamentelor care asigură încălzirea și acestea trebuie să fie înlocuite periodic.