Discuții pe tema problemelor esențiale de rezolvat pentru CEO

Sindicaliștii de la Complexul Energetic Oltenia (CEO) au fost la discuții cu autoritățile, pentru a găsi soluții să urgenteze măsurile necesare pentru asigurarea pachetului social pentru eventualele disponibilizări și amânarea închiderii capacităților de producție pe bază de cărbune.

Deputatul PSD de Gorj, Mihai Weber spune a discutat cu liderii de sindicat pe cele două probleme prioritare și au stabilit împreună un calendar de acțiune.

„Am avut o discuție cu mai mulți lideri de sindicat la Consiliul Județean, unde am discutat despre două teme importante cu care se confruntă această unitate economică și angajații unității respective. În primul rând, am discutat despre protecția socială, pachetul social, asta în perspectiva în care se dorește ca această activitate să fie închisă etapizat, în următorii ani, o parte din ea, și am discutat despre cel mai important lucru referitor la termenele asumate prin programul de restructurare. Termene care, în condițiile date, nu mai sunt realiste și, existând acest element de bază de la care trebuie plecat, adică decalarea noilor capacități de producție, practic, sunt întârziate cu cel puțin 2 ani, eu cred că de aici trebuie să plecăm cu toții și să generăm acea notă de fundamentare cu care ar fi trebuit să meargă, până acum, în fața Comisiei Europene și să o discute. Vorbesc despre capacitățile noi de producție, adică acele grupuri care trebuie trecute pe gaz și despre construirea acelor parcuri de panouri fotovoltaice. Am stabilit un calendar comun și demararea discuțiilor trebuie pornită, în perioada următoare, de la liderii de sindicat, cu conducerea complexului și cu reprezentanții ministerului, inclusiv cu domnul ministru al Energiei. Pentru că, vreau să spun un lucru să-l înțeleagă toată lumea, toate discuțiile trebuie generate de la Ministerul Energiei, nu din altă parte, nu de la un sindicat anume, nu de la companie”, a precizat deputatul Mihai Weber, la Radio Infinit.