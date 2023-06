Pensionarii CEO, avertizați de Casa de Pensii să prezinte adeverințe

Pensionarii din sectorul minier și energetic sunt somați să depună la dosare ultimele tipuri de adeverințe eliberate de Complexul Energetic Oltenia (CEO) în baza Legii 197 din 2021. Acest lucru a fost comunicat unor lideri sindicali care au purtat discuții cu șefii Casei Județene de Pensii Gorj. Cu toate acestea, prioritate au angajații CEO care vor să se pensioneze, recalcularea dosarelor pentru cei care sunt, deja, pensionați, având de așteptat.

Iulian Păuna, din cadrul Federației Naționale a Muncii, fost angajat al Complexului Energetic Oltenia și actualmente pensionar, a declarat că prioritate au momentan cererile depuse de salariați, pentru ieșirea la pensie.

„Împreună cu colegul meu Mihai Scornea am avut o întâlnire cu doamna director executiv Dafinescu și doamna director Udroiu, unde am discutat despre dosarele de pensionare și modul de calcul pe legea 197/2021. Am fost rugați de către doamna Dafinescu să transmitem colegilor care au depus dosarele de pensionare și nu au adus adeverințele să o facă cât mai urgent pentru a putea bagă dosarele în lucru. Deocamdată, nu se iau în calcul decât dosarele celor care se pensionează și celor care trec de la pensie de invaliditate la pensie de drept, iar cei care sunt pentru recalculare nu s-au primit instrucțiuni din partea CNPP, urmând să aibe loc o videoconferință a Casei Naționale de Pensii cu Casele din Teritoriu”, conform lui Iulian Păuna, membru al Federației Naționale a Muncii.