Bradul unui liceu din Târgu Jiu, împodobit cu decorațiuni lucrate manual de elevi, părinți și bunici

Elevii și profesorii de la Colegiul Național „Spiru Haret“ din municipiul Târgu Jiu au împodobit, în incinta școlii, bradul de Crăciun. Decorațiunile au fost realizate manual de către elevi, care au fost ajutați de părinți și bunici, în cadrul unui atelier creativ.

„Am împodobit bradul de Crăciun. În prealabil am desfășurat o activitate, începând cu 27 noiembrie. «Flori de veșnicie românească» s-a numit atelierul creativ. Am croșetat și am cusut. Ne-au ajutat părinții și bunicii. Am strâns decorațiuni în coșulețe și am decorat bradul cu ucrări realizate manual de copii, bunici și părinți.

Unele decorațiuni sunt croșetate, iar altele sunt cusute pe niște șabloane din lemn în diferite forme. Au mai fost folosite baloane, pe care s-a croșetat, după care au spart balonul și a rămas ca un glob“, a spus Cristina Cosma, directorul adjunct al Colegiului Național „Spiru Haret“.