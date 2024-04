Accident cu patru victime la Castru Roman

Un accident rutier cu patru victime a avut loc în Bumbești Jiu. Două autoturisme s-au ciocnit, rezultând patru victime.

„In jurul orei 15:30, am fost solicitați sa intervenim pentru gestionarea unei situații de urgenta generata de un accident rutier produs in oraș Bumbesti Jiu, zona Castru Roman, in care au fost implicate doua autoturisme. La fata locului s-au deplasat echipaje de pompieri cu o autospeciala de intervenție dotata cu modul pentru descarcerare și doua ambulante SMURD, precum și doua echipaje SAJ Gorj.

In urma accidentului au rezultat 4 victime, 3 bărbați cu vârstele cuprinse intre 24 și 39 de ani și un copil de 11 ani. Dupa ce le-au fost acordate primele îngrijiri medicale la fata locului, trei dintre acestea au fost transportate la spital”, a transmis ISU Gorj.