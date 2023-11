Conducere sub influența substanțelor psihoactive

Un tânăr a fost depistat drogat la volan. S-a ales cu dosar penal, anunță Poliția.

La data de 25 noiembrie 2023, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Motru au identificat în trafic un bărbat, în vârstă de 26 de ani, din județul Mehedinți, în timp ce conducea un autoturism pe strada Minereului din municipiul Motru, fiind sub influența substanțelor psihoactive.

Conducătorul auto a fost transportat la o unitate medicală în vederea recoltării de probe biologice de sânge.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ,,conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive”, transmite IPJ Gorj.