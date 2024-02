Gorj: Zilnic sunt depistați șoferi sub efectul substanțelor psihoactive

Încă un tânăr a fost depistat conducând drogat. Situația este alarmantă, deoarece în ultima perioadă numărul persoanelor aflate sub efectul substanțelor psihoactive a crescut semnificativ.

„La data de 28 februarie 2024, polițiști din cadrul Poliției Orașului Târgu Cărbunești au identificat în trafic un bărbat, în vârstă de 22 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism pe strada Trandafirilor, fiind sub influența substanțelor psihoactive.

Conducătorul auto a fost transportat la o unitate medicală, în vederea recoltării de probe biologice de sânge”, a transmis IPJ Gorj.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive.