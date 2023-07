Pană de curent la Spitalul Județean de Urgențe din Târgu Jiu

În urma fenomenelor meteo de noaptea trecută ISU Gorj a fost solicitat să intervină la 32 de situații de urgență.Totodată, în urma unei pene de curent apărute, ISU Gorj a fost solicitat de către reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Tg-Jiu pentru a le pune la dispoziție, preventiv, un generator de curent de capacitate mare.

Bilanțul este următor:

– 28 de interventii pentru degajarea copacilor căzuți pe carosabil in localitatile Tg-Jiu, Alimpești, Broșteni, Cătunele, Motru, Slivilesti, Tismana, Pestisani, Turceni, Saulesti, Vladimir, Brănești.

– 3 interventii pentru degajarea acoperișurilor luate de vant (2 in municipiul Tg-Jiu si 1 in localitatea Hurezani).

– În urma penei de curent, generatorul spitalului a intrat in funcțiune, dar pentru siguranta pacienților am transportat la spital un generator de mare capacitate. Nu a fost nevoie sa conectam generatorul nostru pentru ca problema a fost remediata rapid!

„Din fericire, nimeni nu a avut de suferit si niciun pacient nu a fost in pericol din cauza penei de curent”, a transmis ISU Gorj.