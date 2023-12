Prins la volan sub influența substanțelor psihoactive

Un tânăr a fost prins de oamenii legii la volanul unei mașini deși consumase substanțe interzis. S-a ales cu dosar penal.

„În seara zilei de 4 decembrie 2023, polițiști din cadrul Biroului Rutier au identificat în trafic un bărbat, în vârstă de 23 de ani, din comuna Drăguțești, județul Gorj, în timp ce conducea un autovehicul pe strada Traian din municipiul Târgu Jiu, fiind sub influența substanțelor psihoactive.

Conducătorul auto a fost condus la Spitalul Județean Tudor Vladimirescu în vederea recoltării de probe biologice de sânge, pentru stabilirea cu exactitate a intoxicației cu substanțe psihoactive.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârşirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”, transmite IPJ Gorj.

În continuare, polițiștii efectuează cercetări.