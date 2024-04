Șoferi „probleme” pe drumurile Gorjului

Mai multe controale au scos la iveală faptul că șoferii nu țin cont de legislație când se urca la volan. Oamenii legii au aplicat mai multe sancțiuni.

„La data de 18 aprilie a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Novaci au efectuat semnal regulamentar de oprire a unei autoutilitarei, care se deplasa pe DN 67 Bumbești Pițic, din direcția Râmnicu Vâlcea către Târgu Jiu, ocazie cu care a fost depistat conducătorul auto de 49 de ani, din orașul Voluntari, județul Ilfov, în cazul căruia, în urma testării cu aparatul etilometru, a reieșit o concentrație de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la spital în vederea recoltării de mostre biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul, pe drumurile publice, de către o persoană care se află sub influența alcoolului”, a transmis IPJ Gorj.

Un alt caz a fost cel al unui bărbat care nu a oprit la semnalul polițiștilor.

„În noaptea de 18/19 aprilie a.c., polițiști din cadrul Poliţiei Oraşului Turceni au efectuat semnal de oprire a unui autoturism care se deplasa pe un drum comunal, către DN66 Văleni, condus de un tânăr de 20 de ani, din orașul Turceni, care nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, fapt stabilit în urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române.

S-a procedat la testarea conducătorului auto cu aparatul etilometru, rezultând o valoare de 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital, unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea determinării alcoolemiei”, a transmis IPJ Gorj.

În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de conducerea unui autovehicul, pe drumurile publice, de către o persoană care se află sub influența alcoolului și care nu deține permis de conducere.

Și în Turceni a fost identificat în trafic, un tânăr de 22 de ani, din oraşul Turceni, în timp ce conducea un autoturism, pe DN 66 Izvoarele, iar în urma verificărilor efectuate în bazele de date s-a stabilit că acesta figurează cu dreptul de a conduce suspendat. Tot cu ocazia verificărilor s-a procedat la testarea conducătorului auto, cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ.

În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană care are dreptul de a conduce suspendat.