(VIDEO)ATENTAT: Premierul Slovaciei, împușcat de un bătrân care l-a chemat să dea mâna cu el

Premierul slovac Robert Fico, lider al social-democraților, a fost împușcat miercuri după o ședință guvernamentală desfășurată în Handlová, un oraș aflat în afara capitalei Bratislava. Evenimentul a fost relatat de agențiile Reuters și TASR și transmis de Agerpres.

Conform unui reporter al agenției slovace TASR, în locul atacului s-au tras mai multe focuri de armă, iar atacatorul a fost imediat arestat. Zona din fața Casei de Cultură din Handlová, unde a avut loc ședința guvernamentală, a fost evacuată de urgență.

Atacul s-a produs în momentul în care Robert Fico ieșea din clădire, salutând un grup mic de cetățeni adunați la fața locului. Unul dintre aceștia purta o pancartă antiguvernamentală. În acel moment s-au auzit împușcături.

Televiziunea slovacă TA3 a anunțat că au fost trase patru focuri de armă, iar un glonț l-a lovit pe premier în abdomen. Fico a căzut la pământ, iar echipa sa de securitate l-a urcat rapid într-un vehicul pentru a fi transportat la spital. Serviciul de urgență a informat că a trimis un elicopter. Purtătoarea de cuvânt a spitalului din Handlová a declarat că Robert Fico era conștient în momentul sosirii și că funcțiile sale vitale au fost stabilizate.

Un martor ocular a confirmat că a auzit mai multe împușcături și a văzut cum un bărbat a fost reținut de poliție. Atacatorul, în vârstă de 71 de ani, l-a chemat pe premier pentru a da mâna cu el înainte de a deschide focul. Conform presei slovace, premierul este în stare gravă.

