Echipa de baschet CSM Târgu Jiu, în cădere liberă

CSM Târgu Jiu a pierdut și meciul 3 din seria de play-out cu CSM Focșani. Gazdele s-au impus cu 93-83 și conduc acum seria cu 2-1. În meciul 3 de la Focșani, Dimitrius Underwood a marcat 28 de puncte, fiind cel mai bun om al echipei din Târgu Jiu. Gruparea gorjeană mai are o șansă de a trimite seria în decisiv, dacă va câștiga meciul 4, care se va disputa joi, 2 mai.

CSM Târgu Jiu a pierdut partida disputată marți, 30 aprilie, contra CSM Focșani, după ce a condus timp de 33 de minute pe tabelă. Baschetbaliștii grupării gorjene au risipit în ultimele 6 minute tot ce au construit până în acel moment. Aruncările de 3 puncte, capitol la care gazdele au excelat pe parcursul acestei serii, au făcut și în meciul 3 diferența.

Baschetbaliștii CSM Târgu Jiu au început bine meciul de la Focșani, și după câteva șarje ofensive au trecut la conducere pe tabelă. Gorjenii au încheiat în forță primul act, pe care l-au câștigat cu 20-13. Gazdele au echilibrat jocul în sfertul doi, dar tot gruparea gorjeană s-a aflat în permanență la conducere. Până la pauza mare, gorjenii au urcat la +6 pe tabelă, scor 45-39.

La pauză, gorjenii au ieșit la încălzire, iar Jalen Dupree, care se pregătea intens de partea secundă a sărit la coș, pentru a executa un slam dunk. Coșul de la unul dintre panouri a cedat, semn că execuția lui Dupree a fost una destul de intensă.

După minute bune s-a reluat și meciul de la Focșani, cu echipa gorjeană în continuare la cârma jocului. CSM Târgu Jiu a urcat la +9 pe tabelă, scor 41-50, în debutul sfertului trei, iar finalul actului i-a găsit pe băieții lui Basic la +8 pe tabelă, scor 60-68, și nimic nu prevestea ceea ce avea să urmeze în actul decisiv. Trei minute din sfertul patru a mai durat superioritatea gorjenilor pe tabelă, până când gazdele au reușit egalarea, scor 70-70. Gorjenii au dat imediat semne de revenire și au urcat la +5, scor 70-75. Și în minutul 34, gorjenii erau încă în avantaj, scor 73-77. Au urmat însă câteva minute greu de explicat, în care CSM Târgu Jiu a cedat complet, iar gazdele s-au îndreptat spre victorie. S-a terminat 93-83, iar Focșaniul conduce acum seria cu 2-1. Kresimir Basic a încercat să explice ce a făcut diferența în acest meci. Antrenorul croat al gorjenilor speră ca CSM Târgu Jiu să profite de ultima șansă, meciul de joi, 2 mai, și să întoarcă seria la Târgu Jiu.

Kresimir Basic, antrenor CSM Târgu Jiu: ‘’33 de minute am controlat meciul, dar din nefericire, în ultimele 7 minute ne-am pierdut concentrarea și am primit câteva aruncări de afară, care au decis soarta meciului. Mai avea o singură șansă să întoarcem seria la Târgu Jiu și trebuie să credem în ea”.

Dimitrius Underwood a fost cel mai bun om al gorjenilor. Căpitanul CSM Târgu Jiu a totalizat 28 de puncte, 6 recuperări și 2 asisturi. A fost urmat de Milan Luzaic cu 11 puncte, 9 recuperări și 3 pase decisive. Pivotul bosniac Arsenije Vuckovic a încheiat meciul cu 9 puncte, 6 recuperări și 2 pase decisive. Tot cu 9 puncte a încheiat meciul și Camil Berculescu. Baschetbalistul gorjean a mai strâns o recuperare și 2 pase decisive. Ethan Wright a terminat și el meciul cu 9 puncte, dar și cu o pasă decisivă. Adrian Vaida a totalizat 6 puncte și o recuperare. Americanul Cameron Oluyitan a terminat cu 5 puncte și 2 asisturi, iar Jalen Dupree a avut 4 puncte și o recuperare. Andrei Bărăgan a contribuit cu 2 puncte și o pasă decisivă.

CSM Târgu Jiu: Andrei Bărăgan 2p, Dimitrius Underwood 28p, David Antonescu, Noam Weinberg, Milan Luzaic 11p, Ethan Wright 9p, Camil Berculescu 9p, Cameron Oluytan 5p, Jalen Dupree 4p, Adrian Vaida 6p, Arsenije Vuckovic 9p. Antrenor principal: Kresimir Basic. Antrenor secund: Alexandru Gliga. Alin Drondoie (kinetoterapeut), Patrick Toma(preparator fizic). Claudiu Alionescu – director tehnic.