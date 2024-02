Încă un circ politic al șefilor PNL Gorj. S-au cerut „Afară de la guvernare!”

Dacă, până de curând, PNL Gorj a încercat să simuleze că separă administrația de interesele politice, joi a chemat presa în biroul prefectului Iulian Popescu, din Palatul Administrativ, cu precizarea că vor fi făcute declarații de către șeful PNL Gorj, senatorul Ion Iordache, și de către șeful organizației locale PNL Târgu Jiu, Iulian Popescu. Cu alte cuvinte prefectul era gazda, iar unul dintre declaranți era tot el, dar în calitate de politician.

S-ar putea pune întrebarea: PNL Gorj a rămas fără sediu, sau strategia e menită să facă pe toată lumea să priceapă că PNL-ul e jupân la Prefectură? „Bună dimineața! Astăzi, ora 10.30, la cabinetul prefectului, vă invităm la declarații de presă cu participarea președintelui PNL Gorj, senatorul Ion Iordache, și președintele PNL Târgu Jiu, Iulian Popescu. Vă așteptăm! Mulțumesc!” a fost mesajul transmis de PNL Gorj pe grupul de presă. Aceasta nu a fost singura diversiune, pentru că, deși convocarea presei a fost făcută în biroul prefectului, aici n-a avut loc nicio declarație. Cei doi șefi de partid i-au luat pe ziariști după ei și au urcat la etajul superior, la Consiliul Județean Gorj, instituție condusă de PSD-istul Cosmin Popescu, cu care prefectul este în conflict deschis.

Se fac bagajele, sau Iorache e îndepărtat de la conducere?

Ion Iordache și Iulian Popescu au dat declarații la presă, având alături pe cei câțiva primari și consilieri județeni ai PNL Gorj, pe holul Consiliului Județean Gorj. Atât ei cât și trei dintre primarii liberali au anunțat că nu sunt de acord cu proiectul de hotărâre al Consiliului Județean Gorj pentru repartizarea de sume pentru municipii, orașe și comune, ce urma să intre la vot, în ședința de Consiliu Județean. La final, Iordache a cerut public PNL-ului, în numele organizației de la Gorj, să iasă de la guvernare, fapt care ar duce la pierderea funcției de prefect ocupată de Iulian Popescu. Să fie un scenariu al lui Iordache pentru a-și pregăti exit-ul, să treacă la alt partid, așa cum a mai făcut-o de câteva ori în ultimii ani? Asta pentru că numai ce s-a anunțat pe surse că PSD și PNL vor pune candidați la locale doar acolo unde au, în prezent, funcțiile. Dacă acest lucru va fi „bătut în cuie”, atunci se poate spune că Iordache a pariat greșit, pentru că, la Gorj, PSD a tot câștigat teren în ultimul timp, în detrimentul său. Plus de asta, PSD are la Consiliul Județean pe Cosmin Popescu, iar la Primăria Târgu Jiu Iordache tocmai și-a radiat primarul din partid, după ce l-a făcut pe Marcel Romanescu să se sature de el și să declare că va candida din partea PSD-ului. Se constată a fi o mutare greșită pentru Iordache în situația de față, care, dacă nu apuca să-l radieze pe Romanescu, ar fi avut Primăria Târgu Jiu în dreptul PNL. Atunci punea el candidat pe cine voia, PSD-ul nu mai putea pune pe nimeni, dacă se confirma că așa s-a stabilit în Coaliția PSD-PNL, ca partidul care are funcția să pună candidat, iar Marcel Romanescu rămânea fără posibilitatea de a candida din partea vreunuia dintre cele două partide. Se mai pune întrebarea: Iordache atacă PNL central, certându-l să iasă de la guvernare, doar ca să aibă motiv de supărare, pentru că vrea să plece la alt partid, sau cei de la centru i-au spus să părăsească conducerea organizației județene, pentru că a pierdut Primăria Târgu Jiu, ca și pe altele, de altfel, dinainte ca alegerile să înceapă?