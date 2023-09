Medicul Neață acuzat de moartea a încă unei paciente. Instanța de judecată i-a dat dreptul de a face operații

Medicul chirurg Gheorghe Neață, de la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, este acuzat din nou de ucidere din culpă și malpraxis, după ce o pacientă în vârstă de 51 de ani, operată de acesta de încurcătură de mațe, a murit.

Iren Ibolya Majlat, în vârstă de 51 de ani, din Novaci, a decedat în seara zilei marți, 12 septembrie. Pacienta fusese operată cu o zi înainte de medicul chirurg Gheorghe Neață.

Femeia a fost dusă cu ambulanța la spitalul din Novaci, ca urmare a unor dureri abdominale, după care a fost transferată la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu.

Iren Ibolya Majlat a fost consultată la Unitatea de Primiri Urgențe, iar medicul chirurg Gheorghe Neață a constatat că suferă de încurcătură de mațe și că trebuie operată imediat, cu toate că femeia suferea și de alte probleme medicale.

„Avea scrisoare medicală, a văzut problemele de sănătate ale ei, adică diabet, ceva la plămâni și tensiune, plus cele constatate după consultul din acea dimineață. Medicul Neață ne-a spus că trebuie operată de urgență, pentru că, dacă nu o să o operăm în următoarele ore va decreda și că o s-o avem pe conștiință. I-am spus toate problemele pe care le avea soacra mea. Ea nu a vrut să fie operată. Și nici noi, dacă ni se explicau toate riscurile“, a spus Alin Lupulescu, ginerele femeii.

„Ne-a zis că operația a fost grea, dar totul e bine“

Ginerele a mai povestit că medicul Neață a ieșit din sala de operație după aproximativ șapte ore și le-a spus celor din familie că operație a decurs bine: „Ne-a zis că operația a fost grea, dar totul e bine. Atunci i-am dat domnului doctor o mică atenție de 500 de lei. Nu ne-a cerut, dar a acceptat acești bani”.

Familia pacientei decedate susține că, a doua zi după operație, medicul Neață i-a asigurat că pacienta este bine și că s-a trezit din anestezie, însă la Terapie Intensivă a aflat că este în stare foarte gravă: „Soacra mea nu se trezise și era ținută în viață de un aparat.

Medicul care era de gardă, domnul doctor Șcheau, ne-a spus cu totul altceva. Chiar i-am zis, că domn doctor ne-a spus că s-a trezit. «Ce să se trezească, mă omule, că moare. Vă minte pe față și că e imoral ce face, pregătiți-vă de ce e mai rău, că femeia asta nu poate să trăiască, o ține în viață un aparat». Socrului meu l-a sunat pe domnul doctor să-l întrebe cum se mai simte și i-a spus că se simte bine și că totul este ok”, a mai precizat ginerele femeii.

Seara, la vizită, familia a fost pregătită de medicul de gardă: „Am fost chemați toți înăuntru și ne-a spus: «Să știți că nu vreau să mi se spargă mie totul în cap. Eu sunt medicul de gardă și nu vă luați după nimeni. Femeia asta nu are nicio șansă. Jonglez cu pulsul, dar nu are nicio șansă să se trezească. La o oră după ce am plecat acasă, am fost sunat de medicul de gardă să ne spună că a fost resuscitată timp de 50 de minute, dar că nu și-a revenit și s-a constatat decesul“, a relatat Alin Lupulescu.

Familia a depus plângere penală împotriva medicului

Ginerele pacientei decedate a mai spus că medicul Neață i-a dat banii înapoi și a încercat să-l determine să declare că el nu este vinovat de moartea femeii: „Am fost la spital și l-am găsit pe domnul doctor Neață care a încercat să-mi dea scutirea de autopsie. M-a chemat în birou, mă tot lua în brațe, mi-a băgat banii în buzunar. Și-a cerut iertare, mi-a spus că a făcut tot posibilul, dar că au apărut complicații. Ne-a rugat să nu-i facem plângere și ne-a spus că e un Dumnezeu pentru toată lumea și să nu-i fac rău, pentru că nu o mai învie nimeni pe soacra mea. Am crezut că se plătește autopsia și i-am cerut domnului doctor Neață să îmi dea scutirea de autopsie ca să nu mai pățesc, iar el mi-a spus că îmi dă scutirea de autopsie numai dacă merg la domnul director și să declar că dânsul nu este vinovat cu nimic și că nu a greșit operația. Am mers la domnul director și mi-a spus că autopsia nu se plătește. Dânsul m-a îndrumat să merg la parchet și să depun plângere. Sper să nu mai nenorocească și alți oameni“. Familia a depus o plângere penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj.

Spitalul a deschis o anchetă internă

Mihaela Țicleanu, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, a spus că s-a deschis o anchetă internă: „Pacienta a fost adusă cu ambulanța, de la Spitalul Orășenesc Novaci, în Unitatea de Primiri Urgențe a SJU Târgu-Jiu, în data de 11.09.2023. În urma consultului de chirurgie solicitat de medicul de gardă UPU, pacienta a fost internată de către chirurg în Secția ATI 2 – Chirurgie 1, cu diagnosticul abdomen acut chirurgical (ocluzie intestinală) care necesita intervenția chirurgicală de urgență. Potrivit informațiilor din foaia de observație, starea pacientei era gravă, iar afecțiunea debutase cu două-trei zile înainte. După efectuarea investigațiilor (analize de sânge, radiografie abdominală) s-a intervenit chirurgical. Este de menționat faptul că pacienta avea multiple comorbidități (afecțiuni metabolice, pulmonare, cardiovasculare etc). Postoperator, pacienta a suferit un stop cardiorespirator care nu a mai putut fi resuscitat. Medicul a fost chemat, ieri, de conducerea unității sanitare la discuții pe marginea cazului; i-a fost solicitat un punct de vedere scris. În acest caz va fi demerată și o verificare internă. De asemenea, este așteptat rezultatul necropsiei.

Neață: „Nu am nimic ce să-mi reproșez“

Medicul Gheorghe Neață spune că nu este vinovat și că a încercat să o salveze pe femeie: „Este nasol. Este o lucrătură. Nu am ce să spun mai mult. Numai făcut vreo greșeală. Nici vorbă că aș fi luat bani. În situația mea, asta e cea mai ușoară acuzație de făcut. Nu se pune problema Mai mult nu am ce să spun. Nu am nicio vină. Indubitabil. Nu pot să vă spun mai mult. Nu am nimic ce să-mi reproșez. Am vrut să o salvez, dacă am stat șapte ore în operație. O să avem diagnosticul la autopsie“

Medicul Neață a fost reținut pentru moartea unei alte paciente

În primăvara acestui an, o altă pacientă a medicului Neață a murit. Femeia, în vârstă de 40 de ani, a fost operată de ocluzie intestinală. Medicul Neață a fost chiar reținut pentru 24 de ore pentru ucidere din culpă, fiind pus sub acuzare de procurori. În ciuda acestor acuzații grave, instanța de judecată i-a de dreptul de a-și practica în continuare meseria.

„Iniţial, a fost internată pentru ocluzie intestinală. După aceea, a ţinut-o 5-6 zile. Până nu m-am dus cu banii la dânsul, au ţinut-o 5-6 zile. Eu eram plecat în afară. Ea se văita mereu de dureri. Mi-a cerut bani. Sunt în etape daţi banii. Am dus de mai multe ori. Am şi înregistrări. Soţiei mele i-a făcut operaţie. A doua zi, a început să apară probleme. Medicul mi-a spus că este în regulă, că e normal, că e în regulă. Mi-a zis să nu-mi fac probleme. În final, de fapt, avea fistulă, îi cususe intestinele efectiv. După aceea, am ajuns la el. În aceeaşi zi, i s-a rupt toată operaţia. De aici a plecat tot calvarul”, a mărturisit Mihai, soţul femeii.

În urmă cu mai mulți ani, un pacient a fost lăsat paralizat de către medicul Neață, care a fost condamnat de malpraxis și pus să achite despăgubiri importante.

De asemenea, medicul chirurg Gheorghe Neață a fost reținut pentru luare de mită, în anul 2021, și s-a aflat în arest o perioadă mai lungă de timp. Medicul chirurg este judecat acum, fiind acuzat de condiționarea actului medical. Neață este acuzat de 17 fapte de acest fel. Şpaga primită de medic ar fi fost, conform procurorilor, de peste 17.000 de lei, 100 de euro și mai multe bunuri.

Procurorul a reţinut că, potrivit declaraţiei de avere, medicul deţine depozite bancare în cuantum de peste 1.400.000 de lei.

Anchetatorii au montat microfoane în cabinetul medicului. Acesta rostea în fiecare dimineaţă o rugăciune în care îi cerea ajutorul lui Dumnezeu pentru a-i da mulţi bani şi să fie ferit de procurori: „Suspectul N.G. ora conştient de activităţile sale ilicite, dovadă fiind şi o rugăciune pe care acesta o spunea în fiecare zi cu voce tare în cabinetul său: „Doamne. Maica Domnului, dă-mi sănătate, bani mulţi, bine lui A ….fereşte-mă de boală, fereşte-mă de procurori, …!”.