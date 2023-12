Stația de tratare și sortare a deșeurilor, subiect de scandal electoral la Târgu Jiu

Campanie electorală pe tema stației de tratare și sortare a gunoiului pe care autoritățile locale și județene sunt obligate să o realizeze. Prefectul Iulian Popescu critică încercarea oficialilor de la Primăria Târgu Jiu de a găsi o soluție la problemă. Mânat de dorința de a atrage capital electoral, Iulian Popescu se preface preocupat de soarta târgujienilor, însă nu vine cu o soluție pentru rezolvarea problemei.

Autoritățile au încercat să găsească o zonă care să nu afecteze populația. O primă propunere a eșuat. Ulterior, dialogul cu cetățenii a fost deschis în vederea rezolvării situației. Primarul Marcel Romanescu recunoaște că este o situație delicată, însă spune că legea obligă autoritățile să găsească soluții pentru inființarea stațiilor de sortare a deșeurilor. Noua locație aflată în discuție vizează zona Bârsești. Investiația poate fi realizată printr-o licitație la care poate participa oricine. Sunt deschise și oferte care vin cu capital propriu.

„Încercăm să nu lăsăm Târgu Jiul sub gunoaie. Există acest risc, în condițiile în care nu vom realiza această stație. Nu vreau să mă gândesc ce ar însemna ca o săptămână să nu fie ridicat gunoiul, în Târgu Jiu. Am luat în calcul prima varianta în zona Ciocârlău. Ne-am dat seama că există riscul ca eventualul miros să ajungă în zona centrală și am identificat o zonă cu pădure unde am putea realiza această stație de tratare și sortare”, a declarat Marcel Romanescu la Radio Infinit.

Intoxicații politice?

Primarul susține că în spațiul public au fost împrăștiate zvonuri false că în zona respectivă ar urma să se facă un incinerator de animale.

„Vom merge mai departe, vom continua discuțiile cu cetățenii. Dacă prefectul are o propunere, noi o așteptăm cu drag! Să vină să spună o locație. Nu a venit cu nicio soluție. E in permanentă campanie electorală, îl înțeleg când stăpânul său îi dă teme. Am aflat cu stupoare că unii cetățeni știau că în zonă va fi făcut un incinerator de animale. Vă dați seama!!”, a mai transmis Romanescu.

Primarul îl acuză pe prefect de reacredință, după ce acesta a făcut scandal la dezbaterea publică pe această temă, pe motiv că nu ar fi fost fost invitat. Cât despre „stăpânul” la care se referă Romanescu, acesta este președintele PNL Gorj, Ion Iordache, șeful de partid al prefectului, cel care l-a susținut pentru obținerea funcției pe care o deține.