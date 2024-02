GORJ Vineri se anunță un important candidat PSD la locale. Când apar ceilalți, încă neanunțați

PSD Gorj va anunța în premieră, vineri, candidatul la primăria unuia dintre orașe. De asemenea, președintele organizației județene, deputatul Mihai Weber, spune că se bazează, deja, pe foarte mulți primari în funcție, atât de la PSD cât și de la alte partide, care au făcut anunțul că vor candida pentru social-democrați, iar foarte curând vor fi validați și anunțați restul de candidați.

Președintele social-democrat Weber a declarat la Radio Infinit că vineri va anunța canidatul PSD la Primăria Rovinari și foarte curând pe ceilalți care au rămas neanunțați: „I-am cam stabilit dar sunt și localități unde am făcut anumite sondaje. La Rovinari avem stabilit, o să anunțăm mâine candidatul, la Turceni, de asemenea, avem stabilit candidatul. Mai sunt 5-6 localități, îi vom valida într-un comitet politic și vor fi anuntați candidații în zilele următoare. Vom anunța candidații în toate localitățile, mai ales unde sunt primari de altă natură. Dar, în mare parte se cam știu. La Târgu Jiu se știe, va candida primarul Marcel Romanescu, la Turcinești- primarul Modrea, la Arcani- primarul Coiculescu, Dănciulești-Dumitra-Bădescu Marius, la Tânțăreni – Ciutureanu Robert, la Dănești- Mădălin Paliță, Stoina- Anghel Laurențiu, Jupânești- Ion Gîrniceanu, Bustuchin- Ion Ciocea, Logrești-Ţană Adela. Este o lună de zile și se intră în precampanie. Fiecare își va face echipa de consilieri, noi niciodată nu am intervenit în decizia primarilor”, a spus Mihai Weber la Radio Infinit, fără să mai numească primarii PSD aflați în funcție la Gorj.

„Am făcut multe sondaje”

Weber afirmă că s-au făcut sondaje și cifrele i-au uimit până și pe ei. Dorința oamenilor de a merge pe mâna PSD este în creștere, potrivit acestuia. „Am văzut din sondaje cum este perceput PSD la Gorj. Am făcut multe sondaje, în multe localități, nu am pus persoane lângă partid ci am vrut să vedem cum văd oamenii PSD, cu ce probleme se confruntă. Nu a existat localitate în care oamenii să nu își dorească, într-un procent uriaș, primar de la PSD, fără să pui nume, în condițiile în care sunt primării conduse de PNL. 50%, 52%,55%, 67%, am rămas surprins! Veți vedea un scor record la Târgu Jiu, pentru că s-a creat o unitate, cu o simbioză într-un timp rapid.”, a mai declarat liderul PSD Gorj.