VIDEO Prezentarea de modă a colecției lui Christian Buză la Târgu Jiu

Designerul vestimentar Christian Buză și-a prezentat, săptămâna trecută, ultima sa colecție, la Târgu Jiu.

‘Colecția „The real face of the Scorpion” a fost prezentată în întregime pentru prima dată acasă, la Târgu Jiu. A fost un show plin de emoții și suspans, colecția este alcătuită din 13 ținute vestimentare care aduc în fața publicului personalitatea, dar și viziunea mea asupra hainelor pe care le creez’, a transmis Christian Buză. Acesta este student în ultimul an la Facultatea de Design Vestimentar din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

O apreciată cântăreață va purta una dintre creațiile lui Christian

O iubită cântăreață urmează să poarte una dintre creațiile lui Christian Buză.

‘Lansarea acestei colecții a avut loc în cadrul unui festival de modă din Cluj. În următoarele săptămâni, cunoscuta artistă Alina Sorescu va lansa o melodie în care poartă una din creațiile care fac partea din colecție’, a precizat designerul vestimentar. După terminarea facultății, acesta va urma un master la Universitatea București.

.