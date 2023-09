Cum va arăta finala UCL? Cele 5 echipe favorite să ajungă acolo și structura grupelor din care fac parte (P)

Liga Campionilor este competiția de fotbal care atrage, an de an, privirile fanilor fotbalului de pe întreg continentul și chiar din întreaga lume. UEFA Champions League reprezintă un turneu în care fiecare club participant pune la bătaie tot ce are mai bun. Orice club care se consideră a fi parte din elita fotbalului continental are nevoie să dețină o “urecheată“. Șin acest sezon, lupta va fi deosebit de interesantă.

Cele 5 favorite la finala UCL

Cele 5 favorite la finala UCL

Cu mici excepții, desigur, pentru că există și cluburi importante care au rămas acasă în acest sezon sau participă în Europa League, cum este cazul lui Chelsea, respectiv Liverpool sau AS Roma. Iată cele 5 favorite la trofeu:

Manchester City

Câștigătoarea en-titre este considerată cea mai bună echipă din lume, iar campania de transferuri din vară i-a permis lui Pep Guardiola să întărească și mai mult lotul și așa plin de superstaruri. Catalanul i-a adus pe Gvardiol, Doku sau Kovacic, iar obiectivul său este acela de a câștiga cel de-al patrulea titlu consecutiv în Anglia și cea de-a doua Ligă a Campionilor din istoria formației din Manchester. Cota lui City să își câștige grupa este de 1,10, iar cota “cetățenilor“ la câștigarea trofeului este 3,20.

Bayern Munchen

Trupa lui Thomas Tuchel vrea să îl transforme pe Harry Kane în regele Europei, după ce englezul nu a reușit să câștige niciun trofeu în carieră, de-a lungul anilor petrecuiți la Tottenham Hotspur. Bavarezii au cota 6,00 la câștigarea trofeului, iar cota lor de a-și câștiga grupa, în viziunea bookmakerilor, este de 1,44.

Real Madrid

De 14 ori campioni ai Europei, madrilenii nu aveau cum să lipsească de pe lista formațiilor favorite în acest sezon. “Galacticii“ fac parte dintr-o grupă la care iau startul și Napoli, Union Berlin și Sporting Braga. Șansa lor la câștigarea trofeului este cotată cu 9,00. Cota “Los Blancos“ pentru câștigarea grupei este 1,44

Arsenal

Londonezii sunt una dintre acele echipe care se consideră a fi parte din elita fotbalului continental, fără a avea totuși dovada irefutabilă. Din acest motiv, Arsenal trebuie să lupte pentru a câștiga o Ligă a Campionilor, iar în acest sezon formația lui Mikel Arteta pare a deține toate armele necesare. “Tunarii“ își pun speranțele într-un lot construit cu sute de milioane de lire investite și într-un manager tânăr și entuziast. Arsenal are cota 1,08 să iasă din grupe și 10,00 să câștige competiția.

FC Barcelona & PSG

Doi giganți ai fobalului european sunt cotați cu șansa a cincea la câștigarea trofeului. Ambele echipe au cota 15,00, însă statutul lor de favorite în grupele din care fac parte este ușor diferit. PSG are cota 2,10 să câștige “Grupa Morții“, din care fac parte și Newcastle, AC Milan și Borussia Dortmund. Barcelona are cota 1,35 să câștige grupa cu FC Porto, Royal Antwerp și Shakhtar Donețk.

În concluzie, și ediția din acest an se anunță a fi spectaculoasă, în UEFA Champions League. Alege-ți favorita la trofeu și mizează pe succesul ei, dar și pe calificarea din grupele competiției. Pariază cu atenție la modificările de cote și nu uita să dai dovadă de măsură și responsabilitate, pentru o experiență plăcută!

Sursa foto: Unsplash.com