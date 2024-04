Ce a transmis subprefectul Anca Bordușanu, la eliberarea din funcție!

La Prefectura Gorj, a avut loc, la finalul acestei săptămâni, o serie de evenimente importante. Mai exact este vorba despre eliberarea din funcție a prefectului Iulian Popescu și a subprefectului Anca Bordușanu, și numirea noului prefect de Gorj, Virgil Drăgușin.

„Eliberarea din funcţia de subprefect este ca urmare a demisiei pe care eu am înaintat-o ministerului, această decizie am luat-o împreună cu echipa PSD, şi pentru că există o interdicţie legislativă cu privire la faptul că un subprefect nu poate, sub nicio formă, să facă deloc teren şi campanie electorală, am considerat că este nevoie de implicarea mea, am considerat că este nevoie de aportul meu în această campanie electorală şi am luat decizia de a demisiona din funcţia de subprefect. O să mă regăsiţi pe lista Consiliului Judeţean la alegerile din 9 iunie”, a transmis Anca Bordușanu.