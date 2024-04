Ce decizie a luat PSD Gorj, în cazul primarului din Dănești!

După decizia instanței în cazul primarului din Dănești, Mădălin Paliță, social-democrații se pregătesc să numească un nou candidat. Președintele PSD Gorj, Mihai Weber, a declarat că este regretabilă situația, dar că echipa formată în localitate va asigura câștigarea alegerilor din iunie.

„E regretabil ceea ce s-a întâmplat. Domnul primar Paliță are toată aprecierea și respectul nostru pentru ceea ce a făcut împreună cu echipa de la primărie și cu toți locuitorii, pentru că se văd investițiile, realizările, se vede implicarea acestor oameni și au tot respectul meu pentru tot ceea ce au făcut. O să avem, dacă mai are interdicție de a candida, o soluție. Cu siguranță sunt oameni foarte bine văzuți în comună. Mă bazez exact pe nivelul de încredere pe care îl au locuitorii pentru echipa PSD Gorj, și, atunci, cel care va candida pentru funcția de primar cu siguranță va pleca de pe prima poziție, va avea câștig de cauză în ceea ce privește primarul localității Dănești și o majoritate de consilieri în această comună”, a transmis Mihai Weber.

Liderul PSD Gorj afirmă că echipa nu duce lipsă de oameni. „Am discutat, am identificat persoana și trebuie să ne organizăm, o comună nu poate să funcționeze fără un edil. Într-o zi, două, vom anunța candidatul și echipa de acolo”.