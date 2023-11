Cum vede PSD candidatura comună a partidelor de dreapta la Primăria Târgu Jiu

PNL și USR sunt la un pas să bată palma pentru un candidat la Primăria Municipiului Târgu Jiu. După ce Marcel Romanescu a anunțat că va candida din partea PSD, partidele de dreapta caută soluții pentru a scoate în față un adversar redutabil. Liderul PSD Gorj, deputatul Mihai Weber, nu le dă, însă, nici o șansă. Acesta susține că niciun alt partid nu va câștiga fotoliul de primar al Municipiului, social-democrații având target să câștige Primăria Târgu Jiu cu peste 50% din voturi.

Se fac strategii și calcule continue pentru Primăria Târgu Jiu. Marcel Romanescu, primarul în exercițiu, este greu de învins, potrivit unor sondaje, motiv pentru care restul formațiunilor politice iau în calcul desemnarea unui candidat comun.

Social-democrații nu sunt îngrijorați de strategia țesută de alte partide politice. Mihai Weber este convins că Romanescu va avea nu doar fotoliul de primar ci și o majoritate confortabilă în Consiliul Local.

„Nu au șanse să câștige Primăria Târgu Jiu, indiferent de alianțele și calculele făcute. Cu siguranță, în momentul în care Marcel Romanescu a venit la PSD, organizația municipală s-a întărit considerabil. Au target să câștige alegerile cu peste 50%, și vor câștiga! Am văzut armonizarea dintre echipe. Au fost două problemuțe minore, însă, în proporție de 98%, echipele s-au armonizat perfect. Am avut întâlniri cu toate organizațiile pe secții de vot. Este o dorință de a câștiga și de a dovedi ca Primăria Tg Jiu va fi în dreptul PSD, cum nu am crezut!”, a declarat liderul PSD Gorj, Mihai Weber.