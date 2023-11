De ce nu funcționează Gorj coaliția PSD-PNL!

Parteneri la nivel național, PSD și PNL sunt, la Gorj, cei mai aprigi adversari. Liderul PSD, Mihai Weber, acuză că vina aparține liberalului Ion Iordache, care a intrat în conflict nu doar cu social-democrații ci și cu membrii propriului partid.

Mihai Weber transmite că modul de abordare al senatorului Iordache este greșit. Liberalul refuză dialogul la masă comună pentru tutoriale în online.

„PNL ar trebui să înțeleagă că e o coaliție. Să vină la masa dialogului cu soluții. La Gorj, am încercat orice elemente pentru că se ajunge la masa dialogului, dar dacă,aici, se merge pe telenovele, iertați-ma! Noi, PSD, vrem un dialog civilizat. Din 70 de UAT-urilor avem peste 55 de primari. Singurul nostru țel e bunăstarea în fiecare localitate”, susține Mihai Weber.

Scandalurile din PNL Gorj sunt dovada faptului că Ion Iordache nu își dorește să colaboreze, ci să fie el cel care dictează. Weber susține că orice apel la lansat spre un dialog civilizat a eșuat.

„Comportamentul partenerilor noștri, de la Gorj, nu îl înțeleg. Folosesc doar acuze, jigniri, pentru ei nimeni nu e bun, nici Weber, nici Rujan, nici Manta, nici Cosmin Popescu nici măcar Vilceanu sau Pecingină, nimeni! Am încercat să am o abordare civilizată, nu se poate! Am lansat un apel către toți liderii politici, să tratăm probleme importante ale gorjeni. Nimeni nu a dat curs acestei invitații. Nu poți să dezinformezi când realitatea e clară”, susține Weber făcând referire și la ultimele discuții pe legea pensiilor.