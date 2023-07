Deputat: PNL Gorj este în trend descrescător

Deputatul Partidului Național Liberal de la Gorj Gheorghe Pecingină continuă să critice organizația județeană din care face parte. Acesta consideră că PNL Gorj este în trend descendent, pentru că, în afară de postări pe Facebook și aruncatul pisicii în curtea vecinilor nu face nimic pentru mineri și energeticieni.

Pecingină se referă la Legea 197/2021, care ar trebui să scadă cu 13 ani vârsta de pensionare a angajaților Complexului Energetic Oltenia și să le acorde anumite facilități pentru munca în condiții deosebite. Acesta spune că organizația din care face parte nu a purtat discuții tranșante cu președintele Casei de Pensii, cu ministrul Energiei, al Muncii, sau cu șeful de partid de la centru, pentru punerea în aplicarea legii.

„Trendul cred că este unul descrescător, pentru că am evitat să abordăm, cel puțin la nivelul județului Gorj, tranșant, anumite probleme, iar problemele când au apărut nu au fost rezolvate, din nefericire.(…) Pe legea 197, de exemplu, nu am văzut o poziție, în afară de aruncat pisica în curtea vecinilor, nu am văzut o discuție directă cu domnul Baciu, cu domnul Burduja, cu Ministerul Muncii, cu președintele partidului, de exemplu, cu domnul Ciucă, pe această temă, după ce a fost implementată, așa cum a fost implementată, de Casa de Pensii, decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție. Nu am văzut decât postări pe Facebook.” a declarat deputatul Gheorghe Pecingină la Radio Infinit.