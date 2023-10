Liderul PSD Gorj: „PSD Gorj va câștiga toate alegerile”

Se fac sondaje la nivel de județ pentru stabilirea candidaților la Consiliul Județean Gorj. Partidele adversare ale PSD și-ar dori să arunce în luptă primari cu notorietate, în speranța că vor reuși să smulgă din voturi. Însă, social-democrații susțin că nimeni va reuși să se impună în fața lui Cosmin Popescu, actual președinte al Consiliului Județean.

Liderul PSD Gorj Mihai Weber afirmă că nu are nicio emoție cu privire la rezultatele pentru șefia Consiliului Județean Gorj. De altfel, președintele organizației județene afirmă că în 2024 PSD va ocupa, din nou, un loc fruntaș în lista celor mai bune organizații din România.

„PSD are cel mai înalt nivel de încredere pe care gorjenii îl atribuie. Ce face fiecare formațiune în parte, e strategia lor! Noi avem majoritate în Consiliul Județean Gorj. Am câștigat detașat în 2020, așa se va întâmpla și în 2024, și nu doar pentru Consiliul Județean. PSD Gorj va câștiga toate alegerile. Cosmin Popescu va candida și va câștiga un nou mandat. O spun cu toată siguranța! Vedem reacția oamenilor, noi suntem alături de oameni, suntem în mijlocul lor. Sunt atât de multe realizări datorate Consiliului Județean Gorj, am atras cea mai mare sumă de bani prin Planul de Tranziție Justă. Sunt lucruri care se văd și simt”, a declarat liderul PSD Gorj, Mihai Weber.