OFSD Gorj, tot mai puternică

Organizația de Femei PSD Gorj crește pe zi ce trece, numărând, în prezent, peste 1000 de membre. În doar doi ani de la preluarea structurii, actuala conducere a bifat zeci de acțiuni sociale, ceea ce a atras creșterea numărului de membre.

„Am ajuns în 2 ani la 1000 de membre, lucru care nu poate decât să mă bucure. Poate că e mai bine că am preluat organizația de la zero. S-a văzut modul în care am lucrat, în care ne-am dezvoltat și aprecierea colegilor. Am beneficiat si de sprijinul domnilor primari și, iată că avem peste tot structuri, în tot județul Gorj. Ne implicăm activ în comunitate, am străbătut la pas fiecare comună din Gorj și am pus umărul la rezolvarea problemelor pe care le întâmpină în special mamele dar și femeile singure, indiferent de vârstă”, a transmis Anca Bordușanu, președinte OFSD Gorj.