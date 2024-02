Premierul Ciolacu: „Nu vreau ca România să fie un vasal al Federației Ruse”

Marcel Ciolacu, liderul PSD și premier al României, a afirmat marți că una dintre soluțiile discutate în cadrul Coaliției este o alianță electorală sau politică, care să asigure stabilitatea țării. Acesta a subliniat că este necesară colaborarea între partide pentru a asigura guvernarea, deoarece niciun partid nu poate obține singur majoritatea. Accentul a fost pus pe apărarea României împotriva extremismului, pentru ca țara „să nu fie un vasal al Federației Ruse”.

„Cu toții am rămas strânși în jurul valorilor care ne definesc. Niciunii dintre noi n-am încercat ca să căutăm voturile, să ne schimbăm opiniile sau să-ncercăm compromisuri cu formațiuni extremiste care ne-ar fi abătut de la drumul pe care îl avem de făcut. Eu vreau să trăiesc într-o Românie liberă, într-o Europă liberă. Eu nu vreau ca contracandidații noștri să moară subit prin pușcării sau otrăviți. Eu nu vreau ca România să fie un vasal al Federației Ruse. De aceea, alegerile de pe 9 iunie din întreaga Europă sunt foarte importante. Comunicarea dintre familiile europene importante, care apără democrația, este un lucru foarte important”, a declarat Ciolacu marți, la palatul Parlamentului la evenimentul „Living better with Europe”.

În continuare președintele PSD a explicat de ce este necesară o alianță cu PNL.

„Nu cred că în Europa, în acest moment, un partid va putea să facă singur 50%. Cred că dialogul va fi esențial după data de 9 iunie, la nivel european. La noi în țară, sunt discuții multe. Știți că avem o coaliție făcută între două mari partide, PSD și PNL. Prioritatea noastră, indiferent din ce partid facem parte, este să apărăm România de extremism”, a explicat președintele PSD.