Reacția PSD la acuzele apărute în spațiul public pe tema situației angajaților CEO

PSD a reacționat la acuzele apărute în spațiul public la adresa ministrului Muncii, Marius Budăi, în legătură cu situația angajaților Complexului Energetic Oltenia, dintre care câțiva au protestat în fața Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.

PSD Gorj a transmis un comunicat de presă, în care prezintă situația produsă cu ocazia grevei foamei declarată de câțiva sindicaliști de la CEO în fața Ministerului Muncii, grevă care s-a încheiat după câteva zile, după ce aceștia au stat de vorbă cu premierul Marcel Ciolacu.

„Situația angajaților din Complexul Energetic Oltenia nu este o oportunitate politică! Ca urmare a declarațiilor apărute în spațiul public, care ar oferi informații din cadrul întâlnirii dintre reprezentanții Ministerului Muncii și câțiva angajați ai Complexului Energetic Oltenia, făcute de unul dintre participanții la discuție, care în cursul săptămânii trecute a recurs la greva foamei din cauza nemulțumirilor legate de modul în care se aplică Legea 197/2021, ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Marius Constantin Budăi, face următoarele precizări:

• Întâlnirea la care se face referire nu a fost programată și, cu toate acestea, am avut toată deschiderea către dialog;

• Aplicarea Legii 197/2021 nu este opțională și ea trebuie respectată literalmente;

• Nemulțumirile angajaților Complexului Energetic Oltenia nu sunt recente, ele planează de ani, iar atunci când la guvernare au fost PNL și USR, perioadă în care a fost mutilat întregul sistem energetic din România, în special energia pe bază de cărbune, la pachet cu angajații din sistem, aceiași lideri au tăcut mâlc.

‘Nu se pune la îndoială respectarea Legii 197/2021. Le-am transmis acest lucru și angajaților Complexului Energetic Oltenia de câte ori am avut ocazia. Întâlnirea la care face referire un domn cu care am discutat săptămâna trecută nu făcea parte din agenda zilei, dar, deoarece cunosc foarte bine speța ca urmare a discuțiilor pe care le-am avut permanent cu domnul președinte Mihai Weber, cu scopul de a identifica soluția cea mai convenabilă pentru mineri și energeticieni, m-am întâlnit cu dumnealor. Așadar, nu s-a pus nicio secundă problema jignirilor, din contră, mi-am schimbat agenda zilei în semn de apreciere față de ceea ce reprezintă minerii și energeticienii din Complexul Oltenia, necunoscând sensibilitățile și afinitățile politice ale unora dintre cei cu care am discutat. Din păcate, pe necazurile oamenilor, anumiți lideri politici încearcă să câștige capital electoral, neținând cont cu adevărat de problemele oamenilor, ceea ce este nedrept. Vreau să le reamintesc angajaților din Complex faptul că, de-a lungul timpului, le-am apărat interesele și am susținut absolut toate proiectele inițiate de colegii de la Gorj, fie că vorbim despre Legea 74, care se aplică și își produce efectele în favoarea angajaților din compania minieră și energetică, fie că ne referim la Legea 197/2021, sau chiar la amendamentul depus de curând la OUG nr. 27/2023, care să permită celor aproape 2000 de angajați să-și păstreze locurile de muncă ‘, transmite ministrul Muncii, Marius Budăi.

Situația privind aplicarea Legii 197/2021 este și în atenția prim-ministrului Marcel Ciolacu, care a avut dialog inclusiv cu protestatarii, în urma căruia aceștia au renunțat la proteste.” a transmis Biroul de presă al PSD Gorj.