S-a decis calendarul alegerilor. Anunțul Coaliției

Liderii Coaliției PSD-PNL, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, au anunțat miercuri că s-a ajuns la un consens în ceea ce privește comasarea alegerilor, stabilind ca alegerile europarlamentare și locale să aibă loc în data de 9 iunie. Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a explicat că partidul său și PSD vor merge pe o listă comună la alegerile europarlamentare, în timp ce vor avea liste separate pentru alegerile locale. De asemenea, președintele PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit despre alegerile prezidențiale și parlamentare, dar și despre cauzele care au dus la deciziile luate în comun.

Marcel Ciolacu a subliniat că această abordare va permite celor două partide să facă față mai bine valului extremist, iar decizia de comasare nu este contrară principiilor democratice, ci este luată în favoarea democrației. „Am decis azi să avem și o alianță electorală pentru lista de europarlamentare. Numai cele două mari partide pot face față unui val extremist. Este vorba de stabilitatea României, de coerență, de asumare și de drumul României în viitor. Eu am sentimentul că am făcut ce e mai bine pentru țara mea. De aceea am hotărât în afară de alianță și comasare, în cursul lunii septembrie să avem alegerile prezidențiale, 1-15, 8-22 sau spre sfârșitul lunii septembrie. Atunci încep școlile, deci probabil că cel mai bine ar fi varianta 8-22 septembrie. Data de 8 decembrie pentru alegerile generale”, a spus Marcel Ciolacu.

Întrebat de ziariști de ce și-a schimbat PNL strategia anunțată în septembrie, aceea că va merge singur în alegeri, Nicolae Ciucă a declarat că este nevoie de anumite mișcări tactice, având în vedere contextul de securitate în care se află România.

„În noiembrie, la Sinaia, am ieșit ca și astăzi în conferință de presă și am asumat că vom ieși în alegeri prin noi înșine. Acest Motto are o istorie lungă și bogată, care a schimbat destinul țării. Prin noi înșine am avut curajul să abordăm și să luptăm ca România să fie membră NATO și a UE. Este motto-ul care ne reprezintă și astăzi și care înseamnă pentru noi toți unitate și îndemn la asumare și responsabilitate. Trebuie să înțelegem că în strategia PNL nu s-a schimbat nimic și că e nevoie și de anumite mișcări tactice. Trebuie să vedem contextul de securitate, iar România se conturează ca un pilon de securitate în Marea Neagră. Explicația este că prin noi înșine putem să ne adresăm românilor să ne acorde încrederea pentru ceea ce vom face și ceea ce am făcut”. a declarat Nicolae Ciucă.