Șeful AUR a lipsit de la propriul congres

Foarte prezent, de regulă, la evenimentele importante ale țării și având grijă să atragă camerele televiziunilor asupra sa, prin tot felul de artificii, de exemplu „lupta” cu jandarmii pentru că nu e lăsat să circule pe unde vrea, în timpul manifestărilor, de această dată George Simion a lipsit de 1 Decembrie. Și nu numai de la manifestările organizate de autorități a lipsit, ci chiar și de la congresul propriului partid. Interesantă „coincidența” de a organiza un congres chiar de Ziua Națională, dar ce e cel mai ciudat e faptul că George Simion a lipsit. Cel care a condus lucrările a fost Claudiu Târziu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR. Simion ar fi plecat în Italia, să participe la o dezbatere din Pistoia: „The first ecologists. The role of farmers, breeders and fishermen in the link between nature and development”, organizată de Grupul Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni. El s-a adresat Congresului printr-un mesaj video, spunând că l-a organizat pentru completarea organelor de conducere și pregătirea pentru alegerile din 2024.

Apreciază: Apreciere Încarc...