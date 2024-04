Un tânăr în cursa pentru alegerile din Berlești

Social-democrații și-au stabilit stabilit candidatul la Primăria Berlești. Este vorba despre Ionuț Monel DUMITRAȘCU, un tânăr de 33 de ani.

„Partidul Social-Democrat Gorj are ușile deschise pentru tineri, iar candidații nominalizați la funcția de primar la alegerile din 2024, reprezintă o dovadă a faptului că, în PSD, experiența seniorilor și exuberanța și dorința de implicare a tinerilor se îmbină perfect!

Candidatul PSD la Berlești este Ionuț Monel Dumitrașcu, un tânăr antreprenor de 33 de ani, care până acum a reușit să demonstreze în activitatea privată, iar acum își dorește să se implice în administrație, pentru oameni”, transmite PSD Gorj.

”Sunt un tânăr născut și crescut aici, în Berlești, iar dorința mea este aceea de a ajuta tinerii din localitate, dar nu numai. Sunt convins că părinții și bunicii noștri vor să ne aibă aproape, iar asta presupune implicarea autorităților locale. Administrez o afacere privată, fapt care m-a ajutat foarte mult în dezvoltarea personală. Știu ce presupune munca în echipă și mă bucur enorm că am aproape oameni cu experiență și tineri, alături de care voi reuși să câștig alegerile. Faptul că am șansa să candidez sub sigla PSD reprezintă cel mai important avantaj al meu, deoarece oamenii vor un primar PSD!”, a declarat Ionuț Monel DUMITRAȘCU.

