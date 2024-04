Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului, marcată cum se cuvine de DGASPC Gorj

În fiecare an, la data de 2 aprilie, la nivel mondial, este marcată Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului. Acțiunea are scopul de a dinamiza eforturile de promovare a unei mai bune înțelegeri a acestei afecțiuni și de a crește nivelul de informare a publicului larg privind nevoile speciale ale persoanelor cu autism și ale familiilor acestora.

Cu prilejul Zilei Internaționale de Conștientizare a Autismului, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj organizează o serie de activități care își propun să sublinieze necesitatea îmbunătățirii calității vieții persoanelor cu autism, astfel încât acestea să poată duce o viață împlinită, ca parte integrantă a societății.



Sub sloganul ”Azi port albastru”, Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap (CSCCH) Târgu-Jiu, serviciu social aflat în subordinea DGASPC GORJ, marchează această zi prin multiple activități de recreere și socializare, startul acestora dându-se încă de la primele ore ale zilei de 2 aprilie, când cei mici vor fi antrenați în jocuri și concursuri diverse.

Însoțiți de personal de specialitate, copiii de la CSCCH Târgu-Jiu vor participa și la construirea unui puzzle de mari dimensiuni, după care se vor deplasa în Parcul Central, unde va avea loc ”Marșul de conștientizare a autismului”. Acțiunea va debuta în jurul orei 10, în zona operelor brâncușiene Masa Tăcerii și Poarta Sărutului, unde copiii, alături de voluntari de la liceele partenere, vor înălța baloane albastre.

Marșul conștientizării va continua cu ”Parada costumelor din materiale reciclabile”, pornind din parc spre Teatrul Dramatic ”Elvira Godeanu”, pe zona pietonală, până în Piața Prefecturii. Cu această ocazie se vor împărți pliante cu tematica autismului, în scopul informării și sensibilizării opiniei publice în privința acestei boli.



O implicare activă în toate aceste acțiuni are și medicul alergolog Simona Coleașă, care, de ceva timp, petrece frecvent ore bune alături de copiii de la CSCCH Târgu-Jiu, interacționând cu aceștia și participând la diverse activități educațional-recreative, în care sunt antrenați cei mici.

Mai trebuie precizat faptul că, în data de 2 aprilie, atât în interiorul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap (CSCCH) Târgu-Jiu, cât și în exterior, vor fi expuse panouri cu lucrările copiilor, dar și bannere cu mesaje pentru comunitate. Clădirea CSCCH Târgu-Jiu va fi iluminată în albastru, culoarea simbol a conștientizării autismului, iar intrările în centru vor fi decorate cu arcade de baloane albastre.

De asemenea, Complexul de Recuperare pentru Copilul cu Dizabilități (CRCD) Târgu-Jiu, un alt serviciu social aflat în subordinea DGASPC Gorj, desfășoară activități de recreere și socializare, sub denumirea ”Colorează lumea în albastru”, constând în derularea unui program artistic realizat de beneficiarii complexului, susținuți de terapeuți. Complexul de Recuperare pentru Copilul cu Dizabilități (CRCD) Târgu-Jiu, va fi decorat cu baloane albastre, planșe colorate și pictate, precum și un panou pe care vor fi expuse lucrările beneficiarilor realizate cu această ocazie. În cadrul evenimentului vor fi împărțite pliante cu titlul ”Autismul, aceeași lume și totuși diferită”.

Autismul este o tulburare gravă de dezvoltare, de natură neurobiologică, ce afectează individul în trei arii: comunicare, relaționare și adaptare a simțurilor la mediu.

La nivelul județului Gorj, în statisticile DGASPC, se regăsesc peste 273 de copii diagnosticați cu autism.

Scopul activităților derulate cu ocazia Zilei Internaționale de Conștientizare a Autismului este de a atrage atenția asupra nevoilor particulare pe care le au persoanele cu autism. Fiecare ființă umană are valoare, indiferent de situația în care se află, iar a o remarca și a-i crea condiții să se dezvolte este, înainte de toate, uman, dar și un semn de sănătate și inteligență socială. „Salutăm responsabilitatea socială, conștiința! „, transmite conducerea DGASPC Gorj.