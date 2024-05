Victorie importantă obținută de echipa de handbal CSM Târgu Jiu

Echipa de handbal feminin CSM Târgu Jiu a reușit, aseară, pe teren propriu, o victorie entuziasmantă și extrem de importantă în lupta pentru evitarea locurilor de baraj. Cu Ekaterina Dzhukeva într-o zi fantastică, CSM Târgu Jiu s-a impus în fața echipei Minaur Baia Mare, scor 29-25, la pauză 17-12. 19 parade a avut Dzhukeva, iar Andreea Chiricuță și Laura Moldovan au fost cele mai bune marcatoare ale echipei noastre, fiecare cu câte 7 reușite. Cu această victorie, CSM Târgu Jiu a urcat pe locul 8 în Liga Florilor.

Peste 800 de spectatori au fost prezenți în Sala Sporturilor din Târgu Jiu pentru a fi alături de handbalistele lui Liviu Andrieș, care au revenit într-un meci acasă după o lună de zile. Suporterii au creat o atmosferă extraordinară, semn că le-a fost dor de echipă. Fetele lui Liviu Andrieș au răspuns cu o victorie superbă. CSM Târgu Jiu și-a trecut în cont un nou succes în Liga Florilor și a făcut un pas uriaș în lupta pentru evitarea locurilor de baraj. Victoria este cu atât mai importantă, cu cât a fost obținută la 4 goluri diferență, față de victoria la 2 goluri obținută de Baia Mare, în tur. Astfel, în caz de egalitate, CSM Târgu Jiu are avantajul meciurilor directe.

Liviu Andrieș: „Determinarea noastră a fost la cote maxime“

Despre importanța acestei victorii a vorbit la finalul meciului, antrenorul Liviu Andrieș: „Din punctul meu de vedere, importanța acestui joc era foarte mare, pentru că, ținând cont de ce meciuri mai sunt, cred că victoria cu Mioveni ne-ar putea asigura locul cu care să evităm barajul. La Rapid, n-am avut o evoluție destul de bună și eram convins că fetele se vor motiva la acest joc pentru că știau și ele cât de importantă era partida. Am reușit să batem la patru goluri, la Baia Mare am fost învinse la două goluri, deci suntem pe plus. Determinarea noastră a fost la cote maxime, toate jucătoarele au avut o evoluție bună spre foarte bună”.

Andreea Chiricuță, una dintre cele mai bune jucătoare de la CSM Târgu Jiu, a spus că paradele portarului Dzhukeva le-a dat încredere: „Am avut ceva emoții înainte de acest meci, pentru că era un meci decisiv pentru noi și, chiar și așa, probabil depindem și de celelalte rezultate. Nu știu exact ce calcule se fac, dar e important că noi am reușit să câștigăm astăzi. Emoții au existat, dar putem spune că au fost constructive. Am început destul de slab meciul, dar după aceea am reușit să intrăm în joc și datorită portarului nostru, care a fost astăzi într-o formă mare și ne-a ajutat. Și în sezonul trecut, și în sezonul acesta, ne-a ajutat foarte mult și ne dă foarte multă încredere. Jucăm cu CSM București, acolo mergem să facem un meci cât mai bun, să ne ridicăm la nivelul lor. Până la urmă, cu Mioveni nu cred că se pune problema, trebuie să câștigăm, iar la Brăila încercăm să ne vindem cât mai scump pielea. Suntem conștiente că jucăm cu două adversare foarte valoroase. Mă bucur că am reușit să câștigăm astăzi, pentru că era cel mai important meci din acest sezon”.