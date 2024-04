Cereri în avans pentru cota de cărbune la CEO

Angajații Complexului Energetic Oltenia vor putea depune cereri pentru cota de cărbune. Programul de ridicare a cotelor de cărbune va fi început mult mai devreme în acest an. Motivul este legat de faptul că s-a ajuns an de an ca ultimele cote de cărbune să fie distribuite în luna decembrie.

Acum se intenționează ca activitățile să fie încheiate în toamnă. Astfel, toată lumea care va depune cereri, va beneficia din timp de combustibil la preț redus. Fiecare angajat are dreptul, la cerere, la o cantitate de 10 tone de cărbune la prețul de producție. An de an a fost oferită suplimentar o cantitate de 2 tone, însă la prețul stabilit pentru terți.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Complexului Energetic Oltenia stabilește prețul tonei de cărbune. În funcție de acest preț este stabilit și prețul unui megawat. La aceste două componente se adaugă și costul cu certificatele de CO2.

Combustibilul oferit angajaților pentru încălzirea de iarnă este una din facilitățile stabilite prin Contractul Colectiv de Muncă. În fapt, minerii și energeticienii au beneficiat, an de an, de o sumă de bani impozitată reprezentând costul cotei de cărbune, sub forma unui bonus. Ulterior, salariații au depus cereri și au primit cărbune la un preț preferențial, fiindu-le reținute patru rate salariale. Au existat ani în care compania energetică obținea sume importante prin vânzarea de lignit către terți, fiind scoasă la vânzare o cantitate importantă de cărbune, în general de peste un milion de tone.