Magistrații Judecătoriei Sectorului 1 au decis să îl plaseze pe fostul prefect de Gorj Dan Ilie Morega în arest la domiciliu, după ce a încălcat controlul judiciar, acesta urcându-se din nou la volan. Mai mult decât atât, el a agresat o jurnalistă.

Decizia judecătorilor nu e definitivă, însă este executorie.

„În temeiul art. 242 alin. 3 C. proc. pen. rap. la art. 223 alin. 1 lit. d şi art. 227 alin. 1 C.proc.pen., respinge propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, vizând înlocuirea măsurii controlului judiciar cu măsura arestării preventive, cu privire la inculpatul Morega Dan-Ilie, ca nefondată. În temeiul art. 242 alin. 3 C.proc.pen. rap. art. 215 alin. 7 C.proc.pen., art. 223 alin. 1 lit. d) C. proc. pen. şi art. 218 alin. 1 C. proc. pen., înlocuieşte măsura controlului judiciar, dispusă prin ordonanța nr. 2404/160/P/2024, din data de 13.03.2024, a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, faţă de inculpatul Morega Dan-Ilie, … , cu măsura arestului la domiciliu, pe o perioadă de 30 de zile, de la data rămânerii definitive a prezentei”, potrivit minutei Judecătorilor.

Obligat să poarte un dispozitiv electronic

Dan Ilie Morega are obligaţia de a nu părăsi domiciliul, fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza. „În baza art. 221 alin. 2 lit. a) C.proc. pen., pe durata arestului la domiciliu, inculpatul are obligaţia să se prezinte la organul de urmărire penală, judecătorul de drepturi și libertăți, judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat.

Totodată, în baza art. 221 alin. 3 C.proc.pen. rap. la art. 215 alin. 2 lit. g) şi i), obligă inculpatul ca, pe durata arestului la domiciliu: